В пакет помощи войдут 155-мм снаряды и другие боеприпасы.

Эстония выделяет Украине дополнительный пакет вооружения на фоне споров между членами Евросоюза по закупкам боеприпасов для ВСУ накануне контрнаступления.

В частности, министр обороны Эстонии Ганно Певкур заявил, что он принял решение прислать оружие и боеприпасы для ВСУ. "Принял решение и сообщил новому правительству, что министерство обороны Эстонии пришлет 155-мм снаряды Украине как нашу долю в договоренности ЕС о миллионе патронов для Украины. Дополнительно устройства ночного видения и боеприпасы 5,56 мм для ВСУ", – сообщил Певкур детали.

Боеприпасы для Украины

В конце марта страны Евросоюза договорились об отправке Украине одного миллиона боеприпасов в течение года. Согласно договоренности, ЕС должен был выделить 1 млрд евро странам, которые смогут либо немедленно передать боеприпасы из собственных запасов, либо перенаправить существующие заказы. Также Евросоюз должен был выделить еще 1 млрд евро, на общую закупку боеприпасов.

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