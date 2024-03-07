Президент Франции подтолкнул Европу к осознанию, что действовать нужно без надежды на США.

Своим заявлением о возможности отправки войск в Украину президент Франции Эммануэль Макрон, вероятно, допустил дипломатическую ошибку. Но в конце концов эта ошибка пошла на пользу и ему, и Украине. Об этом пишет американское издание The Hill.

Скандальное заявление Макрона, сделанное им в общении с журналистами на лестнице Елисейского дворца вечером 26 февраля, не было согласовано с партнерами и застало врасплох как союзников Франции по НАТО, так и Россию. По мнению The Hill, заявление было адресовано в первую очередь Вашингтону и Москве.

Кремлю он передал сообщение, что Европа сделает все возможное, чтобы не дать России выиграть эту войну, и что усилия Москвы напрасны. А в Вашингтон пошло сообщение о том, что Европа не намерена смиренно ожидать решения своей судьбы американскими избирателями в битве Трампа с Байденом.

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В Кремле немедленно отреагировали угрозами "ядерной эскалации". А европейские союзники и США быстро дистанцировались от идеи отправить войска в Украину. На первый взгляд казалось, что Макрон остался в одиночестве в своей решимости, но ошибка Макрона вскоре получила определенную поддержку.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас тоже заявила, что "на столе есть все, чтобы помочь Украине победить Путина". Президент Чехии Петр Павел в свою очередь подчеркнул, что "не должно быть ограничений относительно возможностей поддержки Украины". "Я за поиск новых путей, в том числе продолжение дискуссии о возможном присутствии в Украине. Давайте не ограничивать себя там, где не следует", - сказал он.

Далее прозвучало заявление министра обороны Канады о готовности отправить войска в Украину для выполнения небоевых миссий. И на этом фоне Макрон решил усилить свой натиск во время визита в Прагу 5 марта.

"Европа была разрезана надвое трусостью, желанием одной части Европы не видеть трудностей другой, оставить ее на растерзание тоталитаризму", - сказал президент Франции.

Решительность Макрона, очевидно, беспокоит Москву, поэтому Кремль выпустил на арену бывшего президента Дмитрия Медведева с его "картами" Украины, которая "должна исчезнуть навсегда", и заявлениями, что "границы России нигде не заканчиваются".

Таким образом западные лидеры получили два послания - о планах Кремля расширять агрессию дальше и призывы Макрона быть готовыми решительно противостоять этим планам.

"Украина - последняя линия защиты Запада (...) Полумеры не выиграют войну. Западу нужен план и послание России - что Украина не потерпит поражение и что все варианты есть на столе. Ошибка Макрона блестяще вывела это на первый план", - пишет The Hill.

Заявление Макрона об отправке войск в Украину

Как писал УНИАН, на прошлой неделе Макрон выдал неожиданное заявление, что теоретическая возможность отправки западных армий в Украину уже обсуждается, хотя согласия по этому поводу нет. После этого чуть ли не вся Европа на официальном уровне выразила свою позицию относительно озвученной идеи - почти все заявили, что отправка войск в Украину не рассматривается.

Однако представители некоторых стран все же увидели определенный смысл в словах Макрона. Например, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что инициатива Макрона "достойна внимания", ведь в Украине "решается судьба Европы".

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