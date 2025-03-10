В Варшаве считают, что разговор Сикорского с Рубио и Маском раскрыл глаза американцам.

Публичный спор главы МИД Польши Радослава Сикорского с госсекретарем США Марко Рубио и Илоном Маском относительно использования Украиной терминалов Starlink имеет три "плюса" для Киева. Ситуацию объяснил спикер Министерства иностранных дел Польши Павел Вронский в комментарии Укринформу.

По его словам, большое значение имеет заверение Рубио в том, что во время полномасштабной войны Украину от Starlink никто отключать не собирается в рамках усиления давления на страну.

"В конце концов это также потом подтвердил Илон Маск. Поэтому уже не будет таких форм давления и влияния на Украину, что, мол, "сейчас вам отключим", или "если бы вам отключили, то было бы то, или другое", что можно было воспринять как более или менее скрытые угрозы, и именно так это воспринял министр Сикорский", - отметил Вронский.

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Еще одним положительным моментом он считает то, что Сикорский и Рубио в конечном итоге пришли к выводу о том, что в случае оккупации всей Украины, которой стремится добиться Россия, это стало бы поражением, в частности, для США. Поэтому, по словам Вронского, необходимо действовать вместе, чтобы добиться справедливого мира.

Более того, для Украины спор по терминалам имеет положительный момент, поскольку американцы теперь понимают, что стране, которая страдает от российской агрессии, финансово помогает не только Америка. Также в США увидели, что SpaceX Илона Маска "не является благотворительной организацией".

"Эта компания зарабатывает на войне в Украине, поскольку работу этих терминалов оплачивает польское правительство за средства польских налогоплательщиков", - пояснил спикер Вронский.

Скандал вокруг Starlink в Украине

Как писал УНИАН, в феврале появились слухи о том, что США могут отключить Украине терминалы Starlink на фоне того, что команда президента Дональда Трампа пыталась склонить Киев к подписанию соглашения о полезных ископаемых. Позже Илон Маск подчеркнул, что украинский фронт "рухнет", если он решит воплотить угрозы в реальность.

Из-за этого Радослав Сикорский заявил, что терминалы Starlink для Украины и абонентскую плату оплачивает Польша. Он предупредил, что его страна разорвет контракт со SpaceX, если Илон Маск отключит спутниковую связь для Украины.

В ответ на это госсекретарь США Марко Рубио заверил, что никто не угрожал отключить Украину от Starlink, а Маск заявил, что его комментарий был просто констатацией факта.

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