Министр эмоционально отреагировал на слова премьер-министра относительно блокирования Венгрией санкций против России.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто эмоционально ответил премьер-министру Польши Дональду Туску, который пообещал "последствия" венгерскому премьеру Виктору Орбану в случае, если он заблокирует европейские санкции против РФ.

Соответствующее сообщение Сийярто опубликовал в социальной сети Facebook.

В нем он назвал Туска "агентом Сороса" и заявил, что Венгрия не позволит никому поставить под угрозу безопасность своего энергоснабжения.

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"Это может быть трудно понять агенту Сороса, но когда дело доходит до команд, мы играем за сборную Венгрии. Поэтому мы представляем интересы Венгрии: мы не желаем продолжать платить цену чужих войн и не позволим никому поставить под угрозу безопасность нашего энергоснабжения. Потому что для нас Венгрия - первая", - написал министр.

Блокирование Венгрией продления санкций против РФ: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, Венгрия озвучила ультиматум о том, что не будет блокировать европейские санкции против России, если Украина и ЕС гарантируют, что не будут препятствовать поставкам газа и нефти в эту страну.

Перед этим венгерский премьер-министр Орбан также требовал, чтобы основной альтернативный маршрут поставок газа в Венгрию, "Турецкий поток", был защищен от любых возможных атак.

По информации СМИ, решение по санкциям ЕС против России должно быть положительное, несмотря на несогласие Венгрии. По словам высокопоставленного чиновника ЕС, вопрос продления санкций против РФ на следующие шесть месяцев будут рассматривать 27 января на заседании министров иностранных дел Евросоюза.

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