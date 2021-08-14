Генсек ООН подчеркнул, что силовой захват власти "Талибаном" приведет к полной международной изоляции Афганистана и к гражданской войне в этой ближневосточной стране.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал боевиков радикального движения "Талибан" немедленно прекратить наступление на Кабул. По словам Гутерриша, ситуация в Афганистане выходит из-под контроля.

"Ситуация в Афганистане выходит из-под контроля. Только за последний месяц более 1000 людей были убиты или ранены в результате нападений на мирное население", - сказал он во время брифинга в Нью-Йорке, передает РБК-Украина.

Генсек ООН подчеркнул, что силовой захват власти "Талибаном" приведет к полной международной изоляции Афганистана и к гражданской войне в этой ближневосточной стране.

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Он также выразил свое беспокойство информацией о нарушениях прав человека на территориях, перешедших под контроль талибов в Афганистане.

Ситуация в Афганистане: что известно

Наступление боевиков "Талибана" в Афганистане начался после того, как США решили вывести свои войска из страны. Сейчас талибы уже приблизились к афганской столице, захватив за вчера сразу пять крупных городов.

Украинцев просят немедленно уехать из Афганистана, а также не ехать в эту страну, пока там идет обострение военного конфликта.

Автор: Виктория Гордиенко