За последние дни талибы захватили 10 городов, которые являются провинциальными центрами.

Министерство иностранных дел Украины советует украинским гражданам не ехать в Афганистан из-за обострения ситуации с безопасностью.

Об этом говорится в рекомендациях гражданам Украины в связи с обострением ситуации с безопасностью в Афганистане.

"В связи с эскалацией вооруженного конфликта в Исламской Республике Афганистан, Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Афганистан до стабилизации ситуации с безопасностью, а тем, кто все еще находится в этой стране, - немедленно покинуть ее территорию", – сказано в сообщении.

Также отмечается, что в случае угрозы жизни или здоровью, возникновения других обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, следует безотлагательно обращаться в посольство Украины в Республике Таджикистан, в зону ответственности которого входит Афганистан (телефон "горячей линии": +992 900 006 520, электронный адрес: [email protected]), или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины по телефону +38 044 238-16-57, электронный адрес: [email protected]

"Талибан" захватывает города в Афганистане

Как сообщает катарский телеканал Al Jazeerа, в Афганистане исламская группировка "Талибан" продолжает захватывать города.

Читайте такжеВ Афганистане Талибану сдался целый армейский корпус с американским оружием – WPВооруженная группировка "Талибана" взяла под контроль город Газни, который является центром одноименной провинции. Этот город располагается в 130 км юго - западнее столицы Афганистана-Кабула.

В частности, Газни стал 10-м городом, который является провинциальной столицей в Афганистане, и который захвачен талибами в последние дни.

Губернатор провинции Газни был арестован в провинции Вардак после того, как он заключил соглашение о передаче города талибам в обмен на безопасную возможность его покинуть.

Источник в правительстве Афганистана сообщил, что было предложило талибам разделить власть, пока не будет прекращен рост насилия в стране.

Отдельно сообщается, что талибы в социальных сетях утверждают, что захватили третий крупнейший город в стране - Герат. Однако, правительственные чиновники эту информацию еще не подтвердили.

Также сказано, что во втором крупнейшем городе Кандагар происходят интенсивные боевые действия, поскольку талибы вошли в город.

Местные жители описывают ситуацию в Кандагаре как "ужасную", поскольку боевые действия продолжаются в самом городе.

Автор: Виталий Саенко