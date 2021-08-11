По информации источника в Евросоюзе, исламистское движение угрожает захватить столицы 11 провинций.

Силы "Талибана" в настоящее время контролируют 65% территории Афганистана.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Европейского союза.

По информации источника, исламистское движение угрожает захватить столицы 11 провинций и лишить Кабул его традиционной поддержки со стороны национальных сил на севере.

"Талибан" и правительственные чиновники подтверждали захват шести провинций на севере, западе и юге страны, начиная с 6 августа. Кроме того, по словам местных жителей, афганские силы безопасности отступили в сторону пустыни Келагай, где находится крупная база афганской армии, и вечером во вторник 10 августа столица северной провинции Баглан - город Пули-Хумри, - оказалась под властью талибов.

Читайте такжеСМИ опубликовали видео расстрела талибами 22 пленных спецназовцев (18+)В национальном управлении по чрезвычайным ситуациям сообщают, что боевые действия продолжаются в 25 из 34 провинций и 60 000 семей были перемещены за последние два месяца, причем большинство из них ищут убежища в Кабуле.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что появляются сообщения о нарушениях, которые могут быть приравнены к военным преступлениям и преступлениям против человечности, в том числе "глубоко тревожные сообщения" о массовых казнях участников сдавшихся правительственных войск.

"Люди справедливо опасаются, что захват власти талибами сведет на нет достижения в области прав человека за последние два десятилетия", - сказала Бачелет.

Позиция Байдена и США по выведению войск из Афганистана

Президент США Джозеф Байден сказал, что не сожалеет о своем решении вывести военный контингент из Афганистана. Американский лидер отметил, что за эти 20 лет Вашингтон потратил более триллиона долларов и потерял тысячи военнослужащих.

Читайте такжеBBC: США уходят из Афганистана, и "Талибан" считает себя победителемСейчас, по словам Байдена, Соединенные Штаты продолжают оказывать официальным афганским силам значительную авиационную поддержку, предоставлять продовольствие, оборудование и финансы.

Вашингтон завершит вывод своих войск из Афганистана уже в этом месяце при обещании "Талибана" предотвратить участие Афганистана в международном терроризме. Исламистское движение обещало не атаковать иностранные силы при их выводе, но не согласилось на прекращение огня в адрес правительственных сил.

Что такое "Талибан"?

"Талибан" - это исламистское движение, появившееся в Афганистане в 1994 году среди пуштунов. Оно управляло страной с 1996 по 2001 год, а также регионом Вазиристан на севере Пакистана с 2004 года.

После терактов 11 сентября 2001 года США начали контртеррористическую операцию и при поддержке Северного альянса свергли режим "Талибана". Те ушли в подполье и частично отступили в соседний Пакистан.

В 2003 году Совет безопасности ООН признал талибов террористической организацией.

Джо Байден еще в ходе своей предвыборной кампании обещал завершить "вечные войны" США, упоминая и операцию в Афганистане. К концу августа Штаты собираются полностью вывести свои войска из страны.

Автор: Катерина Комолова