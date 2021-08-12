Кандагар - второй по величине город страны.

Террористы из группировки "Талибан" заявили о захвате афганского города Кандагар, столицы одноименной провинции. Он стал 11-ой из 34 столиц, перешедших под власть боевиков.

Об этом сообщает "Русская служба BBC".

Официально информация о взятии 600-тысячного Кандагара еще не была подтверждена. Но если это окажется правдой, это станет крупной стратегической победой "Талибана".

Тем временем, в соцсетях появились видео с талибами на улицах Кандагара.

Ссылаясь на местных жителей, Al Jazeera заявляет об "ожесточенных боях", которые идут на городских улицах. Сражения продолжаются и в Герате - еще одном крупном городе, который уже несколько дней находится на осадном положении.

Читайте также"Талибан" контролирует уже 65% территории Афганистана - ЕСРанее в этот же день талибы взяли и другой стратегически важный город — Газни. Он расположен на главной автомагистрали Кабул-Кандагар, которая связывает опорные пункты на юге со столицей.

Ситуация в Афганистане вынуждает тысячи людей бежать в Кабул, на окраине которого уже создали временные лагеря. Но места в них хватает не всем, поэтому остальным приходится спать просто на улице.

Как уже сообщал УНИАН, захват новых провинций Афганистана происходит на фоне постепенного вывода из страны войск США и НАТО.

Также сообщалось о взятии талибами 300-тысячного Кундуза несколько дней назад.

Автор: Станислав Кожемякин