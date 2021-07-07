Министерству обороны Афганистана передано семь объектов.

США завершили более 90% всего процесса вывода войск из Афганистана.

Об этом сообщается на сайте Центрального командования США.

Министерство обороны вывело из Афганистана материалы, эквивалентные примерно 984 самолетам C-17. Передано в распоряжение Управления логистики обороны почти 17 074 единицы оборудования.

Также США официально передали Министерству обороны Афганистана семь объектов.

Читайте такжеВ России задержали консула Эстонии"Процесс вывода продолжается. По оценкам Центрального командования США, мы завершили более 90% всего процесса вывода войск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что официально процент больше не будет обновляться "в целях обеспечения безопасности работы и защиты".

Отвод войск США из Афганистана

WSJ сообщал, что некоторые страны обеспокоены возможным уходом из Афганистана войск Турции, которая в течение многих лет обеспечивала безопасность в аэропорту Кабула. По информации издания, Турция уже сообщила США и НАТО о возможном выводе войск. Из-за ухода турецких сил некоторым западным странам придется пересмотреть планы по сохранению даже сокращенного дипломатического контингента в стране, передавал kommersant.

Ранее США сообщили, что военные, необходимые для охраны американского посольства в Кабуле, останутся после вывода войск.

Минобороны США решило усилить защиту американских войск на период ухода. 30 апреля на фоне начала вывода войск на востоке Афганистана произошел теракт, в результате которого погибли около 30 человек.

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Автор: Людмила Жерновская