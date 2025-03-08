Чаще всего расстрелы мирных жителей происходят в западных прибрежных районах страны.

Сирию сотрясают самые ожесточенные бои с момента смены власти в результате свержения режима диктатора Башара Асада в декабре 2024 года. По данным правозащитников, силы безопасности нового правительства убили не менее 340 мирных жителей, среди которых женщины и дети, пишет Bild.

Отмечается, что в городе Баниас правительственные силы расстреляли 60 мирных жителей. Информаторы из центра мониторинга в Великобритании также рассказали журналистам о массовых убийствах по меньшей мере в 21 населенном пункте в провинциях Латакия, Тартус и Хама.

В издании подчеркнули, что чаще всего расстрелы мирных жителей происходят в западных прибрежных районах страны, которые считаются оплотом алавитов. Это религиозная община, к которой принадлежит и свергнутый Асад.

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В центре мониторинга в Великобритании добавили, что гражданских лиц убивают способом, который "ничем не отличается от операций сил безопасности прежнего режима".

Один из жителей пострадавшего района поделился с журналистами, что от происходящего среди алавитов растет паника.

"Происходит много нападений и убийств по религиозному признаку. Также происходят кражи", - сказал он.

Сирия - последние новости

Ранее в Сирии назвали условие, при котором позволят России сохранить базы на своей территории. Министр обороны отказался подтвердить, просил ли новый временный президент Сирии Ахмед аль-Шараа об экстрадиции диктатора Башара Асада.

Кроме того, УНИАН писал, что в начале февраля новую первую леди Сирии впервые заметили на публике. Она появилась на публике во время визита в Турцию.

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