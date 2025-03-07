Это самые жестокие столкновения с момента свержения режима Асада в декабре 2024 года.

В провинции Латакия произошли ожесточенные столкновения между силами безопасности и сторонниками свергнутого президента Башара Асада.

По данным базирующегося в Лондоне Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), в ходе боев погибли 70 человек. Это самые жестокие столкновения с момента свержения Асада в декабре 2024 года, передает Би-би-си.

По данным SOHR, среди погибших - сотрудники служб безопасности, бойцы Асада, а также гражданские. "Более 70 человек убиты, десятки ранены и взяты в плен в ходе кровавых столкновений между сотрудниками Минобороны, МВД и боевиками армии свергнутого режима", - сообщает SOHR.

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По другим данным, которые распространило информагентство Step, правительственные войска убили "около 70 бывших боевиков режима", а более 25 были захвачены в плен.

Сирийское агентство Sana сообщало, что сторонники Асада напали на один из блокпостов около города Джебла на берегу Средиземного моря. Там находится российская авиабаза "Хмеймим".

Поступали сообщения о столкновениях в Тартусе, Хомсе и Алеппо.