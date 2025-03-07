В провинции Латакия произошли ожесточенные столкновения между силами безопасности и сторонниками свергнутого президента Башара Асада.
По данным базирующегося в Лондоне Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), в ходе боев погибли 70 человек. Это самые жестокие столкновения с момента свержения Асада в декабре 2024 года, передает Би-би-си.
По данным SOHR, среди погибших - сотрудники служб безопасности, бойцы Асада, а также гражданские. "Более 70 человек убиты, десятки ранены и взяты в плен в ходе кровавых столкновений между сотрудниками Минобороны, МВД и боевиками армии свергнутого режима", - сообщает SOHR.
По другим данным, которые распространило информагентство Step, правительственные войска убили "около 70 бывших боевиков режима", а более 25 были захвачены в плен.
Сирийское агентство Sana сообщало, что сторонники Асада напали на один из блокпостов около города Джебла на берегу Средиземного моря. Там находится российская авиабаза "Хмеймим".
Поступали сообщения о столкновениях в Тартусе, Хомсе и Алеппо.
"Тысячи людей решили сложить оружие и вернуться к семьям, а некоторые продолжают бежать и умирать, защищая убийц и преступников. Выбор очевиден: сложить оружие или встретить свою неизбежную судьбу", - заявил представитель Минобороны переходного правительства Сирии Хасана Гани.
Военное присутствие России в Сирии
В начале декабря сирийские повстанцы вошли в Дамаск и объявили о свержении режима Башара Асада. Он вместе с семьей убежал в РФ.
Москва имела морскую базу в Тартусе и авиабазу в Латакии. Кремль всеми силами пытается сохранить свое военное присутствие в Сирии.