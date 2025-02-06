Министр обороны отказался подтвердить, просил ли новый временный президент Сирии Ахмед аль-Шараа об экстрадиции Асада.

Сирия открыта для того, чтобы позволить России сохранить военно-воздушную и военно-морскую базы на побережье Средиземного моря, пока любое соглашение с Кремлем будет отвечать интересам страны. Такое заявление сделал министр обороны Сирии Мурхаф Абу Касра.

Как пишет The Washington Post, он подчеркнул прагматичный подход своего правительства, которое создает новые альянсы и пересматривает старые, созданные при прежнем режиме.

Абу Касра сказал, что отношение России к новому сирийскому правительству "значительно улучшилось" после падения президента Башара Асада в декабре и Дамаск взвешивает требования Москвы. Это свидетельствует о резких изменениях настроения бывших повстанцев, которые входят в состав нового сирийского правительства.

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Отвечая на вопрос, будет ли России позволено сохранить военно-морской порт в Тартусе и авиабазу Хмеймим в Латакии, Абу Касра сказал:

"Если мы получим от этого выгоду для Сирии, то да".

Министр обороны отказался прямо подтвердить, просил ли новый временный президент Сирии Ахмед аль-Шараа об экстрадиции Асада, когда встречался с российскими официальными лицами в конце прошлого месяца. Но вопрос о привлечении Асада к ответственности был поднят во время встречи, сказал он.

"Когда Башар Асад решил поехать в Россию, он думал, что нам не удастся договориться с русскими… Возможно, отношения с ними будут восстановлены таким образом, чтобы это в первую очередь отвечало интересам Сирии, а затем их интересам", - отметил Абу Касра.

Российская делегация, возглавляемая заместителем министра иностранных дел Михаилом Богдановым, не стала комментировать, обсуждали ли стороны статус Асада. Богданов отметил:

"Мы выразили благодарность за то, что наши граждане и объекты не пострадали в результате событий последних недель".

По его словам, соглашение о российском военном присутствии "требует дополнительных переговоров".

"Пока ничего не изменилось… Мы договорились продолжить более глубокие консультации", - добавил Богданов.

По словам сирийских чиновников, в прошлом месяце Сирия расторгла контракт с российской компанией на управление коммерческой частью порта Тартус, но будущее российского военного присутствия остается неясным.

Российсие базы в Сирии

Как известно, Москва имела морскую базу в Тартусе и авиабазу в Латакии. Позже стало известно, что в Дамаск на переговоры о сохранении военных баз прибыла делегация Российской Федерации.

Также сообщалось, что новые власти Сирии отказались предоставить Российской Федерации в долгосрочную аренду военные базы на территории страны.

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