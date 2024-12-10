До этого политик занимал должность премьер-министра "Правительства спасения Сирии".

Мохаммед аль-Башир стал временным премьер-министром переходного правительства Сирии до 1 марта 2025 года. Об этом он заявил во время своей речи по сирийскому телевидению, передает Reuters.

Известно, что аль-Башир был руководителем "Правительства спасения" до 12-дневного наступления повстанцев на Дамаск. "Правительство спасения Сирии" является политической структурой, которая была создана в 2017 году на территориях, находящихся под контролем сирийской оппозиции, в первую очередь в провинции Идлиб.

Отмечается, что теперь аль-Башир должен сформировать кабинет министров Сирии.

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Что известно о Мухаммеде аль-Башире

Мухаммед аль-Башир родился в провинции Идлиб в 1983 году. В 2007 году получил диплом инженера в области электротехники и электроники со специализацией в телекоммуникациях в Алеппском университете и диплом в области шариата и права в Университете Идлиба в 2021 году.

Также он был директором по делам ассоциаций, после чего работал министром развития и гуманитарных вопросов в "Правительстве спасения Сирии".

Кроме того, аль-Башир известен тем, что является близким соратником лидера группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" Абу Мохаммеда аль-Джулани, который был главой операции по свержению режима Башара Асада. Также политик был на посту премьер-министра "Правительства спасения Сирии" с 13 января 2024 года.

Свержение режима Асада в Сирии - что известно

Как сообщал УНИАН, 8 декабря государственное телевидение Сирии заявило о падении режима сирийского диктатора Башара Асада. В эфире телеканала провозгласили "победу великой сирийской революции и свержение преступного режима Асада".

Позже стало известно, что Башар Асад получил убежище в России, такое решение принял лично российский диктатор Владимир Путин. В то же время пресс-секретарь президента РФ заявил, что события в Сирии удивили весь мир.

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