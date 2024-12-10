На складах авиабазы Хмеймим хранится много российского оружия, которое россиянам сложно вывезти.

Россияне не смогут сохранить контроль над военными базами в Сирии, где пал режим Башара аль-Асада. Об этом военно-морской эксперт издания Defense Express, капитан первого ранка в отставке Владимир Заблоцкий сказал в эфире Радио NV.

В частности, у него спросили, могут ли россияне в Сирии потерять контроль над военно-морской базой в Тартусе.

"Они хотели бы сохранить этот контроль. Это им бесплатно Асад передал на многие годы. Но, я вижу другую угрозу - они будут пытаться подкупить, скажем так, местные региональные власти, которые там будут... и отделят этот участок побережья, чтобы заключить прямой договор с алавитами, а это их территории - сирийское меньшинство, и с перспективой того, чтобы там они и остались. Но я думаю, что турецкий интерес султана Эрдогана - он не позволит им этого сделать, и сделает все, чтобы Путин убрался оттуда - с Ближнего Востока", - сказал Заблоцкий.

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Эксперт считает, что и база с россиянами никому не нужна. Это же касается присутствия россиян на авиабазе Хмеймим.

Он сказал, что в Тартусе еще со времен советского союза россияне держат пункт материально-технического обеспечения.

"А Хмеймим - это очень большая авиабаза. Она имеет разветвленную систему хранилищ, складов. Много лет туда все завозилось. Чтобы это все вывезти - это много времени нужно. И в Москве сейчас размышляют, по нашим данным, что делать дальше. Или же все это уничтожить, а вывезти некуда. Самолеты перелетят, уже перелетели в вероятном большинстве в Иран, а затем в Россию", - сказал Заблоцкий.

По его данным, там еще остались ракетные системы, зенитно-ракетные комплексы С-400, радиолокационные станции, системы связи и системы радиоразведки и тому подобное.

"Но я думаю, что нет у них ни одного союзника, который бы хотел, чтобы Россия там осталась, и она там не останется. Ей не дадут. Это объективный процесс", - подчеркнул эксперт.

Как сообщал УНИАН, российские военные корабли исчезли с ее базы в Сирии через день после того, как силы повстанцев сбросили из страны многолетнего диктатора Башара Асада.

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