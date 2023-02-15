Китай и Иран изображают себя, наряду с Москвой, как якобы противовес американской силе.

Китайский лидер Си Цзиньпин выразил поддержку президенту Ирана Ибрагиму Раиси в его противостоянии США и странам Запада.

Об этом Цзиньпин сообщил по итогам переговоров с иранским лидером, пишет агентство Associated Press. В официальном отчете Китая о встрече глав государств не указано, обсуждали ли они нападение России на Украину.

Лидер Китая выразил поддержку правительству Раиси словами, которые Пекин использует для критики Вашингтона. Китай и Иран изображают себя, наряду с Москвой, как якобы противовес американской силе.

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"Китай поддерживает Иран в защите национального суверенитета и противостоянии односторонним действиям и запугиваниям", - сказал Си Цзиньпин.

Главы государств приняли участие в подписании 20 соглашений о сотрудничестве, включая торговлю и туризм, сообщило китайское правительство. Они дополняют подписанное в 2021 году 25-летнее стратегическое соглашение о сотрудничестве в разработке нефти, промышленности и других месторождений. Китай является одним из крупнейших покупателей иранской нефти и источником инвестиций.

По словам Си, Пекин "против вмешательства внешних сил во внутренние дела Ирана и подрыва безопасности и стабильности Ирана". Лидер Китая пообещал "совместно работать над вопросами, касающимися основных интересов друг друга", но не озвучил подробностей.

Администрация Раиси не обнародовала подробности встречи, но президент назвал оба правительства "друзьями в сложных ситуациях".

В свою очередь, спикер МИД Китая Ван Вэньбинь, отвечая на вопрос о том, не усложнит ли сближение с Ираном американо-китайские связи, заявил, что их "дружеские отношения" способствуют "содействию миру и стабильности на Ближнем Востоке". "Наши отношения не направлены против третьих сторон", - сказал Вэньбинь.

Друзья России - Иран и Китай

Иран годами находится под торговыми и финансовыми санкциями, введенными США и другими западными правительствами. В 2018 году правительство США перекрыло доступ Ирана к сети SWIFT, которая соединяет международные банки.

Сейчас Тегеран поддерживает Россию в ее войне против Украины, отправляя дроны-камикадзе, которые Кремль применяет против гражданской инфраструктуры. Хотя официально Иран отрицает это и утверждает, что дроны были доставлены до начала войны. И периодически угрожает Украине за разоблачение этих фактов.

В свою очередь, Китай занимает более нейтральную позицию. В частности, официально Пекин выступает за территориальную целостность и суверенитет Украины в соответствии с Уставом ООН. Также он хоть и не поддержал санкции против РФ, впрочем достаточно осторожно сотрудничает в вопросах поставки товаров двойного назначения, чтобы не попасть под вторичные санкции. С другой стороны, Китай политически заявляет о поддержке российских властей и перекладывает ответственность за войну в Украине на США.

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