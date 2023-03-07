До этого Си Цзиньпин не прибегал к прямой публичной критике США. Он расплывчато высказывался в отношении США и других западных государств.

Глава Китая Си Цзиньпин выступил с резкой критикой в сторону США и обвинил Вашингтон в организации "кампании по подавлению Китая".

Об этом он заявил на сессии Всекитайского собрания народных представителей, пишет The Wall Street Journal. "Западные страны во главе с США оказывают против нас всестороннее сдерживание, окружение и подавление, что создает беспрецедентно серьезные вызовы для развития нашей страны", - сказал он.

Издание подчеркнуло, что до этого Си Цзиньпин не прибегал к прямой публичной критике США. Он, как правило, более взвешенно и размыто высказывался в отношении США и других западных государств, называя их "определенными" странами, а прямо их не называл.

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"Обвинив Вашингтон в терминах холодной войны", китайский лидер решил использовать националистическую риторику, присущую чиновникам более низкого ранга и государственным СМИ.

По оценке издания, этой критикой глава Китая пытается переложить на Запад собственные многолетние просчеты, которые ослабили экономику страны.

А со стороны Северной Кореи в адрес США полетели угрозы. Так, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Йо Чжон предупредила, что ее страна прибегнет к "немедленным и подавляющим" действиям против США и Южной Кореи, пишет Associated Press.

Эти угрозы прозвучали на фоне подготовки к крупнейшим совместным военным учениям США и Южной Кореи. Для этого США уже развернули над Корейским полуостровом бомбардировщик В-52, способный нести ядерное оружие.

Ким Йо Чжон не стала вдаваться в подробности вероятного ответа, но Северная Корея часто запускала ракеты, когда союзники проводили военные учения, поскольку Пхеньян рассматривает их как репетицию вторжения.

Позиция Китая относительно войны в Украине

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Китай сохранял нейтралитет и никак не высказывал свою позицию. Но 24 февраля Китай внезапно представил свой мирный план по Украине. Он состоит из 12 пунктов, однако в нем нет пункта о выводе российских войск из Украины.

Китайский мирный план раскритиковали в Украине, США и Европе. Кроме того, власти США уже не раз призывали Китай не оказывать военную помощь России для войны против Украины, поскольку в противном случае это будет иметь серьезные последствия.

А 5 марта на встрече с президентом США Джо Байденом канцлер Германии Олаф Шольц выразил обеспокоенность по поводу того, что Китай может предоставлять летальное оружие России.

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