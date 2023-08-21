Пекин отрицает информацию западных СМИ.

В Пекине опровергли слухи о военной помощи Китайской Народной Республики Российской Федерации.

Представитель МИД Китая Ван Вэньбин заявил, что его страна не экспортирует компоненты для оружия в Россию, а все слухи распространяют "неответственные СМИ".

"Китай всегда взвешенно и ответственно относится к экспорту товаров военного назначения. Что касается украинского вопроса, Китай последовательно продвигает мирные переговоры и будет продолжать играть конструктивную роль в ослаблении напряженности", - сказал Ван.

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Напомним, что в апреле этого года глава МИД Китая заверил, что Пекин не будет помогать Москве оружием.

Позиция Китая относительно войны в Украине

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Китай декларирует свой нейтралитет в конфликте и предлагает найти решение путем переговоров. При этом Пекин ни разу не осудил сам факт военного вторжения, хотя и отмечал, что удары по гражданским объектам и мирным гражданам недопустимы.

Весь последний год в прессе появлялись сообщения, что Китай планирует или уже начал поставки оружия в Россию. Официальные лица на Западе только в январе впервые заговорили об опасности китайских поставок в РФ.

В секретных документах Пентагона, которые недавно попали в сеть, есть данные, что Китай уже одобрил поставки оружия. Однако пока нет подтверждений, что это решение начали воплощать на практике.

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