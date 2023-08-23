Китай резко нарастил поставки экскаваторов в Россию именно тогда, когда захватчики начали строить фортификационные укрепления.

Китай, предположительно, помог России в обустройстве фортификационных укреплений на захваченных территориях Украины. Об этом свидетельствует характер некоторых торговых контрактов между двумя странами, пишет The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что за первые семь месяцев текущего года объемы двусторонней торговли между странами выросли на 36%. При этом в поставках есть немало техники, имеющей двойное назначение, которая может быть использована в военных целях.

По "странному" совпадению, Россия более чем втрое нарастила импорт китайских экскаваторов именно тогда, когда российская армия начала обустраивать свои оборонительные позиции после окончания осеннего контрнаступления ВСУ.

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"Китайские компании позволили России построить укрепления в Украине. Это не совпадение. Год назад, когда российская армия начала отступать, она действительно начала окапываться", – отметил неназванный старший научный сотрудник Атлантического совета.

Кроме того, издание утверждает, что за время полномасштабного вторжения Китай передал России тысячу дронов, замаскированных под детские игрушки, 6 вертолетов, оптические прицелы, изделия из титановых сплавов, используемые в производстве вооружения, и авиационные детали, предназначенные для военной авиации.

Китай поддерживает агрессию РФ - последние новости

На днях издание The Telegraph, опубликовало результаты расследования, в котором рассказывается, как Китай тайком помогает России осуществлять ее агрессию против Украины. Российские фирмы, находящиеся под санкциями и занимающиеся производством военной техники, получили десятки тысяч поставок из Китая в первом квартале этого года.

По данным американской разведки, Китай поставляет России технологии и оборудование, которые играют все более важную роль в войне против Украины. Китайские государственные оборонные компании поставляли российским государственным оборонным компаниям, находящимся под санкциями, различную технику двойного назначения,"которую московские военные используют для продолжения войны в Украине".

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