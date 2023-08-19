Товарооборот между странами в этом году превысит $200 млрд, что станет новым рекордом.

Китай помогает вооружать РФ вертолетами, беспилотниками, оптическими прицелами и важнейшими металлами, которые используются в оборонной промышленности.

Российские фирмы, в том числе компании, находящиеся под санкциями, занимающиеся производством ракетных установок, бронетехники и стратегических бомбардировщиков, получили десятки тысяч поставок из Китая в первом квартале этого года, говорится в расследовании The Telegraph.

Товарооборот между странами в этом году превысит $200 млрд, что станет новым рекордом. Этого удалось достичь в том числе благодаря экспорту товаров с потенциальным военным применением, который вырос более чем в три раза по сравнению с предыдущим годом, согласно анализу Обсерватории экономической сложности.

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Одна из фирм, называющая себя оптовым продавцом детских игрушек, – Shantou Honghu Plastics – отправила в Россию 1000 дронов. Другая компания, Hems999, поставила два вертолета, а Tianjin Huarong Aviation с начала войны передала России четыре вертолета Airbus.

Китайские фирмы также отправили оптические прицелы более чем 50 российским компаниям с начала 2022 года по первый квартал этого года. Импорт этих продуктов почти удвоился до 2,5 млн долларов в прошлом году по сравнению с предыдущим годом. Множеству российских заводов были отправлены титановые пластины и стержни, применяющиеся в авиастроении и ракетостроении.

Некоторые китайские фирмы даже имеют офисы в Москве или веб-сайты компаний на русском языке и не прилагают особых усилий для того, чтобы скрыть свои связи с военными, размещая фотографии истребителей и военных кораблей на своих домашних страницах, пишет издание.

При этом отмечается, что Китай может поставлять продукцию в Россию "окольными путями".

"Сообщается, что Пекин и Москва вели секретные переговоры с Ираном о поставках перхлората аммония, химического соединения, используемого для приведения в движение баллистических ракет. В случае согласия эта сделка, скорее всего, будет скрыта от официальных торговых реестров. Россия не публиковала данные о торговле с начала вторжения, хотя данные из Китая, ее главного торгового партнера, указывают на то, что Пекин стал важнейшим спасательным кругом РФ, даже несмотря на то, что Путин подвергся изгнанию на мировой арене, а западные компании и страны разорвали связи с Москвой", – говорится в материале.

Сотрудничество Китая и РФ

Китай официально придерживается "нейтралитета" в своей позиции относительно войны РФ против Украины. В то же время сотрудничество между Пекином и Москвой за последние полтора года существенно усилилось.

В конце июля американская разведка сообщила, что Китай поставляет России технологии и компоненты, которые играют все более важную роль в развязанной против Украины войне. Сообщается, что по состоянию на март 2023 года Пекин поставил Москве беспилотники и их части на сумму более 12 миллионов долларов.

Ранее СМИ писали, что Китай также отправляет России дроны, керамику для бронежилетов и тепловизоры.

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