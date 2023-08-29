Этот факт не пропустили российские пропагандистские каналы.

В Китае официально утвердили новые географические карты. Примечательно, что на них часть территории России признается территорией самой КНР.

В новом выпуске географических карт на 2023 год китайский государственный сайт "Картографический сервис стандартных карт" обозначил Большой Уссурийский остров полностью китайской территорией.

Этот факт не пропустили российские пропагандистские каналы. В частности, издание РБК пишет, что Большой Уссурийский остров "оставался спорной территорией России и КНР в течение последних 100 лет".

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"В 2008 году страны заключили договор, разделив остров пополам, но на новых картах в Китае это не указано", – отмечается в материале.

Карты Google сейчас показывают эту территорию как часть РФ (Хабаровский край).

Территориальные вопросы между Китаем и РФ

Правительство Китая считает часть территорий РФ такими, что были отданы России неправомерно. Речь идет о землях общей площадью более млн квадратных километров, которые до времен династии Цин (1636-1912) принадлежали Китаю, однако во времена царской России вошли в состав РФ.

Примечательно, что идея маркировать российские территории как исторически китайские не нова. В феврале 2023 года Министерство природных ресурсов КНР опубликовало требование внести коррективы в названия восьми географических объектов РФ, принадлежавших Китаю. Речь шла, в частности о Владивостоке (Хайшэньвай), Уссурийске (Шуанчэнцзы), Хабаровске (Боли), Благовещенске (Хайланьбао), острове Сахалин (Куэдао), Нерчинске (Нибучу), Николаевске-на-Амуре (Мяоцзе), Становом хребте (Вайсинань-Лин).

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