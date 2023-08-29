Китай "прихватил" часть российской территории / фото ua.depositphotos.com

В Китае официально утвердили новые географические карты. Примечательно, что на них часть территории России признается территорией самой КНР.

В новом выпуске географических карт на 2023 год китайский государственный сайт "Картографический сервис стандартных карт" обозначил Большой Уссурийский остров полностью китайской территорией.

коллаж УНИАН, скриншот mnr.gov.cn

Этот факт не пропустили российские пропагандистские каналы. В частности, издание РБК пишет, что Большой Уссурийский остров "оставался спорной территорией России и КНР в течение последних 100 лет".

Видео дня

"В 2008 году страны заключили договор, разделив остров пополам, но на новых картах в Китае это не указано", – отмечается в материале. 

Карты Google сейчас показывают эту территорию как часть РФ (Хабаровский край).

скриншот

Территориальные вопросы между Китаем и РФ

Правительство Китая считает часть территорий РФ такими, что были отданы России неправомерно. Речь идет о землях общей площадью более млн квадратных километров, которые до времен династии Цин (1636-1912) принадлежали Китаю, однако во времена царской России вошли в состав РФ. 

Примечательно, что идея маркировать российские территории как исторически китайские не нова. В феврале 2023 года Министерство природных ресурсов КНР опубликовало требование внести коррективы в названия восьми географических объектов РФ, принадлежавших Китаю. Речь шла, в частности о Владивостоке (Хайшэньвай), Уссурийске (Шуанчэнцзы), Хабаровске (Боли), Благовещенске (Хайланьбао), острове Сахалин (Куэдао), Нерчинске (Нибучу), Николаевске-на-Амуре (Мяоцзе), Становом хребте (Вайсинань-Лин).

Вас также могут заинтересовать новости: