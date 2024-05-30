Самолеты ДРЛО являются очень уязвимыми, и свидетельством этого является уничтожение подобных российских бортов Украиной.

Швеция неожиданно объявила, что передаст Украине самолет раннего воздушного предупреждения, или, на военном языке, самолет дальнего радиолокационного обнаружения – ASC 890.

Как отмечает издание Forbes, эти самолеты имеют систему передачи данных Link 16. Она позволяет им безопасно обмениваться данными с истребителями F-16, которые вскоре должна получить Украина.

Но самолеты ДРЛО – очень уязвимы. Подтвердить это могут и Воздушно-космические силы РФ, которые вступили в войну против Украины с восемью или девятью действующими самолетами A-50 и потеряли два из них из-за ударов Украины. Украинцы даже ударили по заводу, на котором строят и ремонтируют А-50.

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Самолет ДРЛО шведского производства может быть еще более уязвим, чем А-50, отмечает издание.

"A-50 имеет четыре реактивных двигателя с максимальной скоростью 560 миль в час (около 900 км в час, – УНИАН) и потолком в 39 000 футов (около 12 км). Saab 340 – это двухмоторный турбовинтовой самолет, который летает со скоростью не более 300 миль в час (около 480 км в час) и поднимается на высоту не более 25 000 футов (7,6 км). Экипажи А-50 пытались уклониться от украинских ракет. Экипажам Saab 340 будет еще труднее. Что еще хуже для украинцев, российские ВКС используют самую мощную ракету класса "воздух-воздух" в 27-месячной войне России против Украины – Р-37М, дальность полета которой достигает более 300 км", – говорится в материале.

Большая дальность действия Р-37М в сочетании с очень высокими характеристиками и большой рабочей высотой МиГ-31БМ позволяет ему в значительной степени свободно угрожать украинским самолетам, отметили в Королевском Объединенном институте оборонных исследований.

Одно лишь присутствие российских самолетов, вооруженных Р-37М, уже не раз заставляло украинских пилотов истребителей отказываться от выполнения задач и пикировать в укрытие. Стоит отметить, что неповоротливый Saab 340 не такой уж и маневренный.

Самолеты ДРЛО не могут спрятаться. Они, по сути, являются радиолокационными платформами. Когда радары выключены, они не выполняют свою работу. Но радар, который дает излучение, не просто обнаруживает цели – его также можно обнаружить.

"Можно с уверенностью сказать, что каждый раз, когда Saab 340 будет подниматься в воздух, россияне об этом будут узнавать. Недаром ВВС США отказываются от традиционных самолетов ДРЛО и все больше перекладывают миссию раннего предупреждения на спутники", – акцентирует издание.

Даже несмотря на уязвимость этих самолетов, украинские Воздушные силы ни за что не откажутся от ASC 890. Но чтобы не потерять самолет мгновенно, украинцам нужно будет найти способ уменьшить угрозу от российских ракет, с которой столкнется борт.

Это может означать, что летать он будут нечасто, а его радары будут выключены до последней возможной секунды. Это также может означать, что полеты будут осуществляться в самой безопасной части воздушного пространства – на западе Украины, вдоль границы с Польшей.

Швеция передаст Украине самолет ASC 890

В среду, 29 мая 2024 года, Швеция объявила о передаче Украине нового пакета военной помощи на сумму 1,16 млрд евро. В перечень вошел по меньшей мере один самолет дальнего радиолокационного обнаружения ASC 890 (Saab 340 AEW&C).

Даже один самолет AWACS позволит Украине более эффективно наводить истребители, в том числе, F-16, которые уже вскоре должны появиться в украинском небе.

Данные из открытых источников свидетельствуют, что радар, установленный на этом самолете, способен обнаруживать корабли, самолеты и ракеты на расстоянии до 300-400 км на высоте примерно 6 км. Экипаж Saab 340 AEW&C состоит из 6 человек.

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