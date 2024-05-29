Также в пакет войдут ракеты Rb 99 (AMRAAM), которые можно запускать как с самолетов, так и с зенитных комплексов.

Швеция объявила о выделении Украине большого пакета военной помощи на сумму 1,16 млрд евро, в который, в частности, вошел по меньшей мере один самолет дальнего радиолокационного обнаружения ASC 890 (Saab 340 AEW&C). Об этом сообщает правительство Швеции.

"Швеция передает Украине самолет радиолокационной разведки и управления ASC 890, тем самым усилив возможности противовоздушной обороны Украины", - говорится в заявлении.

Передача Украине даже одного самолета AWACS позволит более эффективно наводить истребители, в том числе, самолеты F-16, которые уже скоро должны начать защищать небо нашей страны.

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Заметим, что иметь собственные самолеты радиолокационного дозора Вооруженные силы мечтали со времен получения Украиной Независимости.

Сам шведский AWACS построили на основе небольшого гражданского турбовинтового самолета с двумя двигателями Saab 340, который совершил первый полет в 1983-м.

По данным из открытых источников, установленный на самолете радар может отслеживать корабли, самолеты и ракеты на расстоянии до 300-400 км на высоте примерно 6 км. В состав экипаж Saab 340 AEW&C входит 6 человек.

Что еще получит Украина от Швеции

Кроме самолета AWACS в состав пакета также вошли усовершенствованные ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности RB 99 (лицензионная версия американской AIM-120 AMRAAM) и весь шведский парк бронетранспортеров Pbv 302.

В дополнение к этому в комплект войдут 155-миллиметровые снаряды, машины снабжения, терминалы спутниковой связи и прочее.

В то же время стало известно, что Швеция не будет (по крайней мере в ближайшее время) передавать Украине самолеты Saab JAS 39 Gripen. Якобы, на такой шаг пошли из-за просьб стран, которые планируют предоставить нашей стране F-16.

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