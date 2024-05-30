По словам Ильи Евлаша, самолет может помочь Украине, когда Киев получит истребители F-16.

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения ASC 890, который Украина вскоре получит от Швеции, является уникальным, заявил в эфире телемарафона Илья Евлаш - спикер Воздушных сил Украины.

"Это некий летающий радар, который помогает подсвечивать и выявлять цели. Такой самолет дальнего радиолокационного обнаружения есть у россиян, два из них мы уже уничтожили, а именно - А-50. Сейчас такой самолет появится и у Воздушных сил, после того, как Швеция передаст его Украине", - пояснил Евлаш.

Он также добавил, что самолет ASC 890 может помочь Воздушным силам Украины сбивать большее количество вражеских целей в небе.

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"Это позволит нам выявлять такие цели, как "шахеды", когда они пытаются спрятаться в складках местности, в устьях рек. Он будет видеть их сверху, подсвечивать. Кроме того, мы будем обнаруживать на ранних подступах ракеты, вражеские самолеты. Этот самолет, в частности, может фиксировать радиолокационные станции врага, выявлять его координаты, что, конечно, поможет нашим системам и самолетам. В частности, F-16, который станет мощным его дополнением", - сказал Евлаш.

На вопрос, сколько именно подобных самолетов получит Украина, представитель ВС ответил: "Мы не можем знать наверняка, но из открытых источников Швеции, то там сказано об одном самолете. Возможно, сейчас будет один, а в дальнейшем партнеры передадут нам еще. Конечно, они нам очень необходимы".

Передача Украине ASC 890: что известно

Накануне Швеция объявила о передаче Украине нового пакета военной помощи на сумму 1,16 млрд евро. В перечень, в частности, вошел и самолет дальнего радиолокационного обнаружения ASC 890.

По мнению Forbes, новый украинский самолет с первого дня станет приоритетной целью для РФ. Кроме того, подобные самолеты крайне уязвимы к вражеским ударам, что ранее подтвердила Украина, сбив два А-50 РФ.

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