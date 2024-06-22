По данным СМИ, они могли использовать чужие имена.

В Германии по подозрению в работе на иностранную секретную службу задержали граждан Украины, Армении и России.

В Генеральной прокуратуре сообщают, что 19 июня сотрудники Гессенского государственного управления уголовной полиции задержали во Франкфурте-на-Майне Роберта А., Вардгеса И. и Армана С. На следующий день следственный судья Федерального суда выдал ордера на их арест.

По данным прокуратуры, трое обвиняемых находились в Германии по поручению иностранной секретной службы "с целью сбора информации о проживающем здесь человеке из Украины". 19 июня они следили за кафе, где тот должен был остановиться.

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Spiegel со ссылкой на источники сообщает, что мужчины хотели встретиться с украинцем, однако у него возникли подозрения, что на него могут напасть. Тогда он обратился в полицию.

"По слухам, украинец - человек, воевавший против русских у себя на родине. Один из подозреваемых только недавно приехал в Германию. Следователи также рассматривают подозрения в том, что трое подозреваемых пользовались чужими именами", - добавили журналисты.

Арест шпионов в других странах

В начале года The Economist писал, что россиянам удалось реабилитировать свою иностранную разведку после ряда провалов, благодаря чему она стала работь эффективнее.

При этом журналист-расследователь Христо Грозев считает, что сейчас российские шпионы работают более агрессивно. По его словам, благодаря этому их проще виявить.

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