Издание отмечает, что после нескольких масштабных провалов, разведка РФ восстановила свой профессиональный уровень.

Благодаря смене руководителя "комитетов особого влияния", РФ смогла реабилитировать свою разведку на мировой арене, пишет издание The Economist.

Журналисты отмечают несколько заметных провалов российских шпионов. В частности, неудачная попытка убить российского оппозиционера Алексея Навального ядом "новичок", недооценка ВСУ накануне полномасштабного вторжения в Украину и неумение остановить прошлогодний бунт главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

"Россия поняла, что ей нужны более честные отчеты от своих агентов. Руководителем "комитетов особого влияния" Москва назначила Сергея Кириенко, заместителя главы администрации Кремля. Шпионы координируют операции против Запада, а затем измеряют их эффект", – пишет издание.

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Такое изменение привело к тому, что российская разведка стала работать значительно эффективнее. В частности, издание отмечает влияние компаний на территории стран Запада относительно выделения помощи Украине.

"В январе немецкие эксперты опубликовали информацию о ботах, которые ежедневно распространяли сотни тысяч немецкоязычных сообщений в сети X из 50 000 учетных записей в течение одного месяца. 12 февраля Франция разоблачила большую сеть российских сайтов, которые распространяли дезинформацию во Франции, Германии и Польше", – напомнило издание.

Журналисты отметили улучшение качества работы и других российских спецслужб. Сейчас ФСБ, СВР и ГРУ, в частности, занимаются вербовкой россиян, выехавших в Европу. Отмечается, что особенно большую опасность эти люди несут для Германии, ведь количество российских беженцев там значительно увеличилось после санкций стран Балтии.

Кроме того, издание отмечает, что российские спецслужбы могут заниматься подготовкой к войне между РФ и НАТО. Среди подходов, помимо кражи секретной информации, может быть попытка ухудшить отношения между ЕС и США, подорвать помощь Украины и спровоцировать конфликты среди членов Альянса.

Работа российских спецслужб в действии

Все чаще в странах НАТО начали говорить о прямом конфликте с РФ. Например, генсек Альянса Столтенберг на днях заявил, что НАТО должно готовиться к возможной десятилетней конфронтации с Россией, поскольку ее агрессия может распространиться и на другие страны.

Раньше журналисты Bild со ссылкой на секретные материалы Бундесвера, также писали о возможной войне между НАТО и РФ. В частности, речь шла о том, что боевые действия "неизбежно" начнутся в 2025 году.

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