Расследователь спрогнозировал, какая судьба ждет агентов Кремля в Европе.

Шпионы спецслужб РФ прибегли к более агрессиной тактике работы в Европе, и по этой причине допускают все больше ошибок, которые увеличивают вероятность их разоблачения.

Такое мнение высказал журналист-расследователь издания Bellingcat Христо Грозев в интервью LIGA.net. Он рассказал, что в настоящее время агенты РФ работают, понимая, что война глобальная, и что у них мало времени для дипломатического присутствия во многих европейских странах.

"Они предпринимают очень агрессивные действия, связанные с большими ошибками и позволяют западным спецслужбам их поймать и экстрадировать", - пояснил расследователь.

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Грозев высказал мнение, что, если не брать в расчет политического желания выслать как можно больше российских дипломатов, в течение шести месяцев можно будет наблюдать много новых провалов агентов Кремля.

"Они приведут к более жесткому отношению западных стран к РФ, вплоть до закрытия возможности получить какие-либо визы. Это то, что мы увидим до конца года", – констатировал Грозев.

Российские шпионы в Европе

В конце зимы издание The Economist выпустило статью, в которой рассказывалось о том, что благодаря смене руководителя "комитетов особого влияния", РФ смогла реабилитировать свою разведку на мировой арене. Такое изменение привело к тому, что российская разведка стала работать значительно эффективнее.

Издание также отмечало, что российские спецслужбы могут заниматься подготовкой к войне между РФ и НАТО. Среди подходов, помимо кражи секретной информации, может быть попытка ухудшить отношения между ЕС и США, подорвать помощь Украине и спровоцировать конфликт внутри НАТО.

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