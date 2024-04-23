Цзянь Г. считается близким доверенным лицом депутата Максимилиана Краха.

Полиция Дрездена задержала гражданина Германии, подозреваемого в шпионаже в пользу Китая. Этот человек, согласно сообщению ARD, является сотрудником Максимилиана Краха, ведущего кандидата от крайне правой АдГ на выборах в Европейский парламент.

Как пишет Bloomberg, федеральные прокуроры подозревают человека, которого они опознали как Цзянь Г., в работе на китайскую секретную службу, ссылаясь на отчеты разведки Федерального управления по защите конституции.

Они утверждают, что Г. работал на немецкого члена Европейского парламента, и подозревают его в неоднократной передаче информации о переговорах и решениях в Европейском парламенте своему клиенту из разведки. Они также обвиняют его в шпионаже за членами китайской оппозиции в Германии.

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"Немецкая альтернатива для Германии" уже находится под юридическим давлением: Бьорн Хекке, глава партии в восточной земле Тюрингия, в настоящее время предстает перед судом за использование нацистского лозунга на митинге. Другой депутат от АдГ, Петр Быстрон, отрицает получение денег от пророссийского СМИ после сообщений о связях с этой организацией.

Представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил на очередном брифинге в Пекине во вторник, что его страна выступает против "раздувания шумихи" по поводу обвинений в шпионаже в Германии. Такие сообщения были направлены на то, чтобы очернить Китай, добавил он, также отвергнув аналогичные заявления в Великобритании как дезинформацию.

"Если подтвердится, что внутри Европейского парламента велся шпионаж в пользу китайских спецслужб, то это будет атакой изнутри на европейскую демократию. Все связи и предыстория должны быть расследованы", - заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фазер в заявлении, отправленном по электронной почте во вторник.

Г. предстанет перед следственным судьей Федерального суда, который примет решение о выдаче ордера на арест и применении предварительного заключения, заявили прокуроры.

Шпионы в Германии - детали

Это последовало за арестом в понедельник двух мужчин и женщины, подозреваемых в работе на государственную безопасность Китая с целью получения подробной информации о технологии судовых двигателей и покупки специального лазера без разрешения на экспорт. Это последнее из серии дел о шпионаже, выявленных в Германии за последние дни после того, как на прошлой неделе были взяты под стражу двое граждан России и Германии по обвинению в шпионаже в пользу России и членстве в террористической группе, планирующей диверсии.

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