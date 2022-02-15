Канцлер Германии выступил на брифинге после встречи с президентом России.

Признание Россией так называемых "ДНР" и "ЛНР" станет "политической катастрофой", а также нарушением Минских договоренностей.

Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц во время брифинга после встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 15 февраля.

Сам Путин при этом заявил, что ему доложили об обращении Госдумы по поводу признания "ЛДНР", отметив следующее:

"Мы должны сделать всё для решения проблем Донбасса, но прежде всего исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений".

Напомним, Госдума 15 февраля проголосовала за обращение к Путину о необходимости признания "ЛДНР".

В Офисе президента Украины заявили, что решение российские депутаты приняли почти в то же время, когда в Москве начались переговоры Шольцем и Путиным: "Это демонстративное решение, которое наглядно подтверждает то, что было известно давно: именно российская сторона делает все, чтобы разрушить "Минские документы",

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг тем временем отметил, что признание Путиным "ЛДНР" станет нарушением территориальной целостности Украины и международного права.

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