В ОП считают, что таким образом Россия разрушает минские договоренности и подтверждает, что именно она является ответственной за отсутствие прогресса в переговорном процессе.

В Офисе президента прокомментировали обращение к президенту России Владимиру Путину о признании "ЛНР" и "ДНР", которое Госдума РФ приняла сегодня.

Как сообщил в комментарии УНИАН советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, это решение российские депутаты приняли почти в то же время, когда в Москве начались переговоры между канцлером Германии Олафом Шольцем и Путиным.

"Очевидно, что это демонстративное решение, которое наглядно подтверждает то, что было известно давно: именно российская сторона делает все, чтобы разрушить "Минские документы" и соответствующий переговорный процесс", - отметил он.

По мнению Подоляка, проголосовать за такое решение в Госдуме – это "снять маску и действительно подтвердить, что российская сторона ответственна за отсутствие прогресса в переговорном процессе".

"Считаем, что европейские партнеры Украины и особенно Германия должны обратить внимание на этот эскалационный жест России и отреагировать соответствующим образом", - подчеркнул советник руководителя ОП.

Признание "ЛДНР" в России - что происходит

Как сообщал УНИАН, в январе в Госдуме России фракция коммунистов зарегистрировала проект обращения к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сообщила международным партнерам, что возможное признание Россией оккупационных администраций "Л/ДНР" как "независимых образований" будет означать ее выход из Минских договоренностей.

15 февраля Верховная Рада приняла постановление об обращении к международным организациям, правительствам и парламентам государств мира относительно непризнания самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". ВР призвала международные организации не признавать любые решения России, которые будут касаться признания "ДНР" и "ЛНР".

Кроме того, украинский парламент призвал решительно осудить любые действия России, направленные на ухудшение ситуации безопасности в мире в целом, и в Украине, в частности; рассмотреть вопрос правовых оснований пребывания РФ в составе постоянных членов Совета Безопасности ООН и провести срочное заседание СБ ООН по эскалации конфликта на государственных границах Украины. Также ВР призвала безотлагательно применить дополнительные санкционные механизмы в отношении России для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта.

В обращении отмечается, что так называемая "власть" незаконных образований является оккупационными администрациями РФ на временно оккупированных территориях Украины, управление которыми осуществляется Россией. Поэтому Верховная Рада считает невозможным вести прямые переговоры с главарями этих образований.