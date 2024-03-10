В блоке ХДС/ХСС считают, что необходимо сделать все, чтобы предотвратить поражение Украины.

Руководство фракции оппозиционного блока ХДС/ХСС в Бундестаге не поддерживает идею поставки дальнобойных ракет Taurus Великобритании в обмен на передачу Лондоном Киеву ракет Storm Shadow. Об этом информирует DW.

Так, по словам заместителя председателя фракции Иоганна Вадефуля, "необходимо сделать все, чтобы предотвратить поражение Украины".

"К этому относится и поставка лучших систем вооружения, а Taurus - это как раз такая система. Ни один круговой обмен не может заменить ее по дальности, точности и силе поражения", - сказал политик.

В то же время издание напоминает, что ранее к поставке Украине дальнобойных ракет Taurus призвали председатели ХДС и ее сестринской партии ХСС Фридрих Мерц и Маркус Зедер.

Поставки ракет Taurus Украине - последние новости

Великобритания готова помочь с поставками ракет Taurus Украине. Возможным вариантом в Королевстве называют круговые поставки.

По словам министра иностранных дел Соединенного Королевства Дэвида Кэмерона, круговые поставки предусматривают, что Германия передаст Taurus Британии, а Лондон в свою очередь направит украинцам крылатые ракеты Storm Shadow.

Также УНИАН сообщал, что Германия не будет отправлять войска в Украину и пока не допускает передачи Taurus. Как сказал министр обороны Германии Борис Писториус, "мы не станем партией войны, и именно поэтому Taurus еще не доставили".

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