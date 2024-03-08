Немецкий министр считает, что передача дальнобойных ракет приведет к эскалации войны.

Германия отвергает вероятность размещения своих войск на территории Украины и призывает прекратить дискуссии по этой теме.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Хельсинки в пятницу, 8 марта, информирует FAZ. Он отметил, что дискуссии о размещении западных войск в Украине продолжаются, но, по его мнению, их нужно прекратить.

"Никто на самом деле не хочет, чтобы сухопутные войска были в Украине, сейчас об этом идет дискуссия, но есть решающий предел. Поэтому мы должны прекратить это на этом этапе. Мы не станем партией войны. И именно поэтому Taurus еще не доставили", - сказал Писториус, добавив, что дальнобойные ракеты не станут решающими в войне.

Министр обороны Финляндии Антти Хаккяне также отверг возможность размещения войск после встречи с Писториусом. Он добавил, что союзники Украины должны сосредоточиться на другом.

"Но все поддерживают увеличение помощи в форме оружия, боеприпасов и денег, и именно на этом мы должны теперь сосредоточиться", - заявил он.

Идея Макрона о войсках НАТО в Украине

Как писал УНИАН, на прошлой неделе Макрон заявил о теоретической возможности отправки западных армий в Украину. После этого европейские страны одна за другой на официальном уровне подчеркнули, что отправка войск в Украину не рассматривается.

Однако представители некоторых стран все же увидели определенный смысл в словах Макрона. Например, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что инициатива Макрона "стоит внимания", ведь в Украине "решается судьба Европы".

The Hill писал, что своим заявлением о возможности отправки войск в Украину президент Франции Эммануэль Макрон, вероятно, допустил дипломатическую ошибку. Но в итоге эта ошибка пошла на пользу и ему, и Украине.

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