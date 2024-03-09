Возможным вариантом называют круговые поставки.

Великобритания готова помочь Германии решить проблему с поставками крылатых ракет Taurus в Украину.

"Мы решительно настроены тесно сотрудничать с нашими германскими партнерами по этому и по всем другим вопросам, чтобы помочь Украине", - ответил министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон изданию Süddeutsche Zeitung на вопрос, готов ли Лондон помочь Берлину в решении проблемы.

Возможным вариантом при этом называют круговые поставки, которые предполагают, что Германия передаст Taurus британской стороне, а та направит украинцам крылатые ракеты Storm Shadow.

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"Мы готовы изучить все варианты, чтобы достичь максимального эффекта для Украины", - подчеркнул Кэмерон.

Он отказался раскрыть подробности с целью "не сообщать нашим оппонентам, что мы задумали".

Ракеты Taurus для Украины - актуальное

Напомним, на днях президент Владимир Зеленский заявил, что предоставление дальнобойного оружия украинской армии может изменить ход войны в Украине. Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопрос о поставках всего обещанного оружия и крылатых ракет Taurus.

Тем временем министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германия отвергает вероятность размещения своих войск на территории Украины и и пока не допускает передачи Taurus.

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