Известно, что ранее Германия уже пользовалась бартером по поставкам военной помощи Украине.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что может поддержать предложение своего британского коллеги Дэвида Кэмерона о предоставлении Украине крылатых ракет Taurus путем обмена кольцами, пишет Der Spiegel.

"Это был бы вариант", - прокомментировала она.

По ее словам, такой обмен кольцами уже использовался в отношении других материалов.

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"Обмен кольцами - это, так сказать, немецкое изобретение. Это был бы вариант. И мы уже делали это с другими материалами некоторое время назад", - отметила министр.

Издание отмечает, что в обмен на кольца Германия может передать Великобритании крылатые ракеты Taurus, а Лондон в свою очередь мог бы предоставить Украине новые ракеты Storm Shadow, которые похожи по дизайну, однако не одинаковы с Taurus.

В материале добавили, что канцлер Германии Олаф Шольц уже пользовался бартером относительно косвенной формы предоставления военной помощи в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину. Тогда он еще не хотел поставлять нашему государству боевые танки Leopard 2.

Что известно о предложении британского министра

Ранее в интервью для "Süddeutsche Zeitung" министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что хочет "как можно теснее сотрудничать с немецкими партнерами, чтобы помочь Украине". Он тогда имел в виду помощь с поставками ракет Taurus для страны.

По его словам, для этого станет возможен вариант по обмену кольцами, благодаря чему это может снять беспокойство канцлера Олафа Шольца.

К примеру, Кэмерон предложил, что Германия передаст Британии ракеты Taurus, а Лондон взамен предоставит Украине дополнительные ракеты Storm Shadow.

Известно, что немецкий лидер не хочет поставлять Украине ракеты Taurus, ведь боится, что таким образом страна будет втянута в войну.

В свою очередь президент Владимир Зеленский рассказал, как Taurus может изменить ход войны в Украине.

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