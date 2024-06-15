Шольц об 'условиях мира' Путина: Эти предложения несерьезны, G7 их не обсуждала

По его словам, заявления Путина имели отношение к мирной конференции в Швейцарии

Лидеры G7 не обсуждали заявления российского диктатора Владимира Путина об "условиях мира в Украине". Они несерьезные.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает Reuters. Он считает, что условия Путина направлены только на то, чтобы отвлечь внимание от мирного саммита в Швейцарии.

"Все знают, что это предложение не было серьезным, но имело отношение к мирной конференции в Швейцарии", - утверждает Шольц. Видео дня

Кроме того, представитель США в Совете Безопасности ООН Роберт Вуд обвинил Россию в попытке использовать Совбез ООН для отвлечения внимания международного сообщества от Глобального саммита мира в Швейцарии.

Путин выдвинул условия для прекращения войны

Накануне "мирного саммита" в Швейцарии Путин заявил, что у него есть "реальное мирное предложение" для Украины. Оно заключается в том, что украинцы должны полностью вывести войска из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Также Москва продолжает настаивать на "демилитаризации и денацификации" Украины, требуя, чтобы страна отказалась от стремления к НАТО. Еще одно условие - снятие всех санкций с России.

Президент Владимир Зеленский назвал слова Путина ультиматумом, который ничем не отличается от его предыдущих заявлений.

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