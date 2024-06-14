Зеленский напомнил, что когда-то Гитлер тоже говорил, что кусочек Чехословакии - это его последняя претензия к Европе.

Предложение о прекращении огня от президента России Владимира Путина является ультиматумом, которому нельзя доверять. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому Sky TG24.

По его словам, Путин не прекратит свое военное наступление, даже если его требования о прекращении огня будут выполнены.

"Это ультимативные месседжи, которые ничем не отличаются от месседжей прошлого. Он не остановится. Поэтому не стоит доверять этим сообщениям", - сказал украинский лидер.

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Он отметил, что в своем заявлении Путин потребовал, чтобы Украина отказалась не только от уже оккупированных территорий, но и от тех, которые остаются подконтрольными Киеву, хотя ранее хотел только Крым и Донбасс. По мнению Зеленского, слова Путина являются "новой волной российского нацизма".

"То же, что сделал Гитлер, когда сказал "дайте мне часть Чехословакии, и здесь все закончится". Но нет, это ложь, историческая ложь. Потом была Польша, потом оккупация всей Европы", - напомнил Зеленский.

Путин требует от Украины новых территорий

Как писал УНИАН, сегодня кремлевский правитель заявил, что Россия прекратит огонь и пойдет на переговоры, если Украина полностью откажется от Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

По его словам, Украина должна вывести свои войска со всей территории этих областей, а также отказаться от перспективы членства в Североатлантическом Альянсе.

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