Путин знает, что Украина не сможет пойти на такие условия, считает эксперт.

Кремлевский правитель Путин в своем "мирном предложении" потребовал, чтобы Украина отказалась от территории, сопоставимой с площадью Северной Македонии, Словении или Израиля.

Об этом пишет эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке. По его словам, если бы Украина согласилась на условия Москвы, то отдала бы ей территорию в 26 тысяч кв. км., на захват которой у армии РФ могут уйти десятилетия. Он называет это безоговорочной капитуляцией.

"Слова Путина являются скорее криком отчаяния, чем предложением, которое следует воспринимать всерьёз. Он знает, что Украина не сможет с этим согласиться, так как нет никаких оснований предполагать, что она потеряет требуемые территории в боях в ближайшие месяцы и годы", - добавил Репке. Видео дня

Путин назвал свои условия для прекращения войны

Накануне "мирного саммита" в Швейцарии Путин заявил, что у него есть "реальное мирное предложение" для Украины. Оно состоит в том, что украинцы должны полностью вывести войска из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Также Москва продолжает настаивать на "демилитаризации и денацификации" Украины, требуя, чтобы страна отказалась от стремления в НАТО. Еще одно условие - снятие всех санкций с России.

Президент Владимир Зеленский назвал слова Путина ультиматумом, который ничем не отличается от его предыдущих заявлений.

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