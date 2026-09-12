Массированная атака на Украину: ПВО сбила более 100 целей, но не справилась с баллистикой

Украинская ПВО не сбила баллистические ракеты "Искандер-М"/КН-23, однако удалось уничтожить или подавить 110 других воздушных целей.

В ночь на 12 сентября российские войска совершили массированную атаку на Украину. Основным направлением удара была Одесская область.

По данным Воздушных сил ВСУ, противник применил баллистические ракеты "Искандер-М"/КН-23, 8 крылатых ракет "Калибр", 6 управляемых авиационных ракет Х-59/69, а также 129 ударных беспилотников различных типов.

Ни одна из баллистических ракет "Искандер-М"/КН-23 не была сбита украинской противовоздушной обороной.

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В то же время защитники неба уничтожили или подавили:

6 крылатых ракет "Калибр";

1 беспилотник S8000 "Бандероль";

2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

101 ударный БПЛА типа "Шахед", "Гербера" и других типов.

Всего по состоянию на 08:30 было сбито или подавлено 110 воздушных целей.

Зафиксировано попадание ракет и ударных беспилотников в 20 точках. Еще в четырех местах зафиксировали падение обломков сбитых целей. Воздушная атака на момент сообщения еще продолжалась – в небе оставались российские беспилотники. Воздушные силы призвали украинцев соблюдать правила безопасности.

Массированная атака на Украину – главные новости

Как сообщал УНИАН, в ночь и утром 12 сентября российские войска нанесли ракетные и дронные удары по Одессе, Кривому Рогу, Днепру и Запорожью. Известно о погибших и пострадавших, поврежденных жилых домах и промышленных предприятиях.

В Одессе уже известно о 16 пострадавших. Горит многоэтажный дом. В Кривом Роге в результате удара по промышленному предприятию погиб один человек, ещё двое получили ранения.

В результате российского удара в Запорожье погибли 64-летняя женщина и 37-летний мужчина. Еще одна 59-летняя женщина получила ранения.

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