По словам политика, появление российского беспилотника стало неожиданностью для страны.

В воздушное пространство Латвии 13 января залетел российский беспилотник и кружил над российским аэропортом в Риге, в результате этого рейсы были отменены, что вызвало у людей вопросы к Министерству обороны страны. Об этом рассказал бывший глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс в интервью "Главкому".

По его словам, "шахед" не был сбит, поскольку он упал сам, однако это стало неожиданностью для страны-члена НАТО, которая не имеет признаков войны.

"Этот инцидент вызвал небольшой скандал в Министерстве обороны. Все спрашивали у министра: как же так, мы страна НАТО, а на нашу территорию залетел шахед?! Скажу вам: если государство не находится в состоянии войны, на такую ситуацию непросто отреагировать, ведь мы не ожидаем, что Россия будет нас бомбить, у нас нет такой алертности (состояние максимальной готовности к действию, - УНИАН). При военном положении вооруженные силы страны, несомненно, отреагировали бы на появление шахеда иначе", - объяснил политик.

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Пабрикс добавил, что случай с дроном над аэропортом демонстрирует то, что провокации со стороны России становятся более открытыми. Он отметил, что против Латвии ведется гибридная война, которая включает диверсии, кибератаки и дезинформацию.

По словам бывшего министра, подобные угрозы наблюдаются во всем регионе, включая недавно повреждение подводных кабелей в Балтийском море.

"Мы очень довольны тем, что Финляндия так жестко отреагировала. Латвия и все страны региона поэтому еще внимательнее будут следить за акваторией Балтики, где курсируют российские суда, чтобы избежать диверсий в критической инфраструктуре", - подчеркнул Артис Пабрикс.

Экс-министр добавил, что Латвия видит, как РФ атакует гражданскую и военную инфраструктуру Украины, а также делает выводы для усиления собственной обороны. По его словам, сейчас приоритетом является увеличение оборонного бюджета. В частности, если в 2024 году на военные нужды выделяли 2% ВВП, то в этом году такой показатель вырос до 3,5%.

"Думаю, в ближайшие годы оборонный бюджет нашего государства будет расти - дальше будет и 4%, и 5% ВВП. Конечно, это трудно, потому что люди хотят хороших дорог, лучшего качества жизни... Но Латвия в любом случае пойдет на увеличение расходов на оборону, потому что, как известно, если ты не удерживаешь свою армию, то вынужден будешь кормить чужую, а мы этого не хотим", - отметил политик.

Повреждение подводных кабелей в Черном море - что известно

Напомним, 25 декабря прошлого года полиция и пограничная служба Финляндии задержали танкер Eagle S, который подозревается в повреждении подводного электрокабеля, соединяющего страну с Эстонией.

Также 27 января Швеция задержала судно, которое причастно к повреждению подводногооптико-волоконногокабеля между Латвией и Швецией.

Российские беспилотники на территории НАТО

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объяснил, кто должен сбивать российские дроны в небе стран-членов Альянса. По его словам, это решение, которое должны принимать национальные органы власти.

Рютте добавил, что НАТО уже решил усиливать ПВО на восточном фланге, чтобы все члены Альянса имели возможность защищать свое воздушное пространство.

Также осенью российский дрон был замечен в небе над Румынией. Тогда Рютте отметил, что НАТО проявляет свою солидарность и призывает румынские власти эффективно ответить на этот инцидент.

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