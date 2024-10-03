Союзники по Альянсу продолжат консультироваться по этой ситуации.

В случае нарушения российскими беспилотниками или ракетами воздушного пространства стран-членов НАТО решение об их сбитии принимают национальные органы власти. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после встречи с президентом Владимиром Зеленский сегодня в Киеве.

"Конечно, сбивание дронов и ракет, которые нарушают территорию Альянса - это решение, которое принимают национальные органы власти. НАТО уже приняло решение усиливать ПВО на восточном фланге, чтобы все члены Альянса имели возможность защищать свое воздушное пространство. И конечно это важно для НАТО в целом", - сказал он.

Рютте также подчеркнул, что союзники по Альянсу продолжат консультироваться по этой ситуации.

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В то же время Зеленский также прокомментировал готовность партнеров сбивать российские дроны или ракеты: "работаем с ними, пока они не готовы".

Как сообщал УНИАН, российские дроны неоднократно нарушали воздушное пространство стран-членов НАТО.

Российские дроны в воздушном пространстве НАТО

В начале сентября российские дроны нарушили воздушное пространство Латвии и Румынии. После чего обе страны направили первоначальные отчеты об инциденте своим союзникам по НАТО, а также было начато более детальное расследование.

Известно, что один из беспилотников залетел в Румынию во время ночной атаки на Украину, а другой упал на востоке Латвии. В Бухаресте решили отправить истребители F-16 для мониторинга неба и разослать текстовые сообщения жителям двух восточных регионов.

"Эта ситуация является подтверждением того, что нам необходимо продолжать начатую работу по укреплению восточной границы Латвии, в том числе развивать возможности противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы, чтобы ограничить деятельность БПЛА [беспилотных летательных аппаратов] различного назначения", - отметила тогда министр обороны Латвии Андреа Спрудс.

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