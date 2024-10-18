По словам генсека НАТО, Альянс должен продемонстрировать, что воздушное пространство стран-членов является приоритетом.

Организация Североатлантического договора (НАТО) призвала Румынию эффективно отвечать на нарушение ее воздушного пространства иностранными БПЛА и ракетами. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте.

По его словам, НАТО должно продемонстрировать, что воздушное пространство стран-членов Альянса является приоритетом.

"Учитывая войну России против Украины, которая привела к нарушению воздушного пространства стран НАТО, в частности Румынии, я хочу сказать: НАТО проявляет свою солидарность, и также мы призываем румынские власти эффективно ответить на этот инцидент", сказал Рютте.

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Как известно, накануне вечером "неизвестная воздушная цель" нарушила воздушное пространство Румынии. ВВС страны были вынуждены поднять в небо истребители.

Вероятная война НАТО и России

В сентябре РФ пригрозила НАТО "прямой войной", если Украине позволят удары западным оружием. По словам постоянного представителя РФ в Совете безопасности ООН Василия Небензи, Украина бьет по российской территории "за пределами зоны боевых действий", в частности по "гражданской инфраструктуре" РФ.

При этом Небензя умолчал, что Россия систематически обстреливает ракетами и дронами всю территорию Украины вплоть до Львова - в частности, гражданские электростанции.

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