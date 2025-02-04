В Латвии восстановили систему призыва, потому что серьезно относятся к вероятному нападению РФ, говорит бывший министр.

В Латвии серьезно относятся к вероятному нападению России, в связи с чем возобновили призыв юношей в армию и ввели военную подготовку для старшеклассников. Об этом директор исследовательского центра Northern Europe Policy Centre, бывший министр иностранных дел и бывший министр обороны Артис Пабрикс рассказал в интервью Главкому.

По его словам, если бы война пришла в Латвию, очень много людей сразу пошли бы защищать страну. Он рассказал, что и в 2014-м, и в 2022 году, когда Россия начинала войну в Украине, очень много латвийцев пошли в Национальную гвардию.

"В прошлом году мы возобновили призыв юношей в армию. В 2006 году в Латвии отменили срочную службу и перешли на профессиональный способ формирования армии, а в 2024-м решили необходимым восстановить систему призыва", - отметил экс-министр.

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Он отметил, что служба призывников в Латвии не такая, как была в советской армии. У них призывают на службу на 11 месяцев, и призыву подлежат все юноши в возрасте от 18 до 26 лет.

"Молодые люди могут выбрать время, когда им будет удобно проходить службу. К примеру, кто-то хочет после окончания школы учиться в университете - значит, он сам определит, что будет призываться в 22 или 23 года", - говорит Пабрикс.

Также он сообщил, что государство платит призывникам зарплатную 600 евро в месяц, а после окончания службы дает каждому 1100 евро.

"Мы хотим, чтобы юношам служилось комфортно, и для этого приглашаем новобранцев приходить группами, например, после окончания школы ребята приходят и говорят, что они дружат и хотят служить вместе. И у них есть такая возможность", - заверил бывший министр.

По словам Пабрикса, в Латвии у нас есть военная подготовка для старшеклассников во всех общеобразовательных школах, ученики 10-11 классов раз в месяц посвящают день военному делу.

Также в Латвии, говорит он, есть подготовка резерва для тех, кто хочет "немного подготовиться к возможной военной ситуации или кризису".

"Мы в Латвии очень ответственно подходим к возможным военным вызовам. У нас есть хороший и правильный девиз: "Наша страна - наша ответственность", - добавил Пабрикс.

Вероятная война России со странами НАТО: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, по мнению министра обороны Германии Бориса Писториуса, Россия может напасть на страны НАТО в ближайшие пять лет. Он утверждает, что военные эксперты очень внимательно следят за событиями в России и указывают на то, что вооруженные силы страны-агрессора становятся существенно больше.

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Глава Эстонской внешней разведки Каупо Розин заявил, что НАТО необходимо будет сдерживать Россию в течение следующих 10-20 лет, "чтобы у нее не возникло глупых идей подталкивать Запад в военном плане". По его словам, это осуществимо, но Запад должен отнестись к проблеме серьезно и инвестировать в оборону.

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