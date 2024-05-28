Запуск вызвал упреки со стороны соседей КНДР, поскольку ООН запрещает Северной Корее проводить любые подобные запуски.

Ракета, запущенная Северной Кореей для развертывания второго спутника-шпиона страны, взорвалась вскоре после запуска в понедельник, что стало неудачей для надежд лидера Ким Чен Ына разместить спутники для наблюдения за США и Южной Кореей.

Как пишет The Washington Times, неудачный запуск в понедельник произошел через несколько часов после того, как лидеры Южной Кореи, Китая и Японии встретились в Сеуле на своей первой трехсторонней встрече за более чем четыре года. Для Северной Кореи крайне необычно предпринимать провокационные действия, когда Китай, ее главный союзник и экономический трубопровод, участвует в дипломатии высокого уровня в регионе.

Запуск вызвал упреки со стороны соседей Севера, поскольку ООН запрещает Северной Корее проводить любые подобные запуски, рассматривая их как прикрытие для испытаний ракетных технологий большой дальности.

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Официальное центральное информационное агентство Северной Кореи сообщило, что она запустило шпионский спутник на борту новой ракеты в своем главном северо-западном космическом центре. Однако ЦТАК сообщило, что ракета взорвалась во время полета первой ступени вскоре после старта из-за предполагаемой неисправности двигателя.

ЦТАК процитировало неназванного заместителя директора Национального управления аэрокосмических технологий, заявившего, что предварительная экспертиза показала, что взрыв был связан с надежностью работы недавно разработанного жидкокислородно-нефтяного двигателя. По его словам, другие возможные причины будут расследованы, сообщает ЦТАК.

Правительство Японии на короткое время выпустило предупреждение о ракетном ударе для южной префектуры Окинава, призывая жителей укрываться внутри зданий и других более безопасных местах. Предупреждение было снято позже, поскольку региону больше не угрожала опасность, заявил главный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси.

Ранее в понедельник Северная Корея уведомила береговую охрану Японии о своих планах запустить "спутниковую ракету", предупредив о необходимости проявлять осторожность в водах между Корейским полуостровом и Китаем и к востоку от главного филиппинского острова Лусон во время стартового окна с острова.

Северная Корея твердо заявляла, что имеет право запускать спутники и испытывать ракеты.

Министр обороны Японии Минору Кихара назвал запуск КНДР "серьезным вызовом всему миру". Министерство объединения Южной Кореи назвало запуск спутника Северной Кореей "провокацией, которая серьезно угрожает нашей и региональной безопасности".

Во время трехсторонней встречи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и премьер-министром Китая Ли Цяном ранее в понедельник президент Южной Кореи Юн Сок Ёль призвал к решительным международным действиям, если Северная Корея продолжит реализацию своего плана запуска.

Кисида, со своей стороны, призвал Северную Корею отказаться от своего плана запуска, но Ли не упомянул план запуска, поскольку он высказал общие комментарии о содействии миру и стабильности на Корейском полуострове посредством политической резолюции.

Некоторые наблюдатели говорят, что запуск спутника Северной Кореей в первый день ее восьмидневного окна мог быть направлен на то, чтобы охладить атмосферу встречи Сеул-Пекин-Токио и выразить ее недовольство Китаем. Ким Чен Ын поддерживает идею "новой холодной войны" и стремится укрепить связи с Пекином и Москвой, чтобы создать единый фронт против Вашингтона, поэтому дипломатия Китая с Сеулом и Токио могла бы стать тревожным событием для Пхеньяна.

Ракетная программ КНДР

Основное внимание Кима в последние месяцы было сосредоточено на России, поскольку Пхеньян и Москва, находящиеся в конфронтации с Вашингтоном, расширяют свое военное сотрудничество. Китай, который гораздо более чувствителен к своей международной репутации, присоединился к России в блокировании возглавляемых США усилий Совета Безопасности ООН по ужесточению санкций в отношении Севера, но был менее смелым и открытым в поддержке усилий Кима по "новой холодной войне".

Министерство иностранных дел Северной Кореи в понедельник резко раскритиковало совместное заявление Ли, Юна и Кишиды, назвав их "бессмысленным вмешательством во внутренние дела". Министерство выразило несогласие с частями совместного заявления, в котором говорилось, что лидеры трех стран еще раз подчеркнули свои существующие позиции по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.

Неудачный запуск спутника стал ударом по плану Кима запустить еще три военных спутника-шпиона в 2024 году в дополнение к первому в его стране военному разведывательному спутнику, который был выведен на орбиту в ноябре прошлого года.

Ноябрьский запуск последовал за двумя неудачными стартами.

При первой попытке северокорейская ракета со спутником упала в океан вскоре после старта. После второй попытки Северная Корея заявила, что во время полета третьей ступени произошла ошибка в системе аварийного подрыва.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил в понедельник, что обнаружил траекторию запуска, предположительно спутника-шпиона, запущенного из главного космического центра Северной Кореи в 22:44 по корейскому времени. Через четыре минуты в воде было замечено множество обломков.

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