Если кажется, что Берлин в сговоре с Москвой, то это лишь потому, что именно это и произошло.

Мало стран расплачиваются за свое прошлое так тщательно, как Германия. Однако, история до сих пор влияет почти на каждый вопрос в ее внешней политике. И по большей части это происходит из-за "ловкости рук" деятелей внешне. Страны-должники напоминают о нацистском периоде, чтобы уклониться от немецких кредиторов.

Нарушители прав человека напоминают о Третьем рейхе, чтобы отругать Берлин за санкции. Слабые страны Евросоюза жалуются на возвращение Европы под господство Германии. Об этом в статье для Foreign Policy пишет научный сотрудник Atlantic Council и бывший старший советник посольства США в Берлине Джереми Стерн.

Читайте такжеThe Telegraph: "Северный поток-2" развенчал миф о моральном лидерстве МеркельОднако, он замечает, что некоторые исторические проблемы для современной политики Германия создает сама. Немецкие чиновник уклоняются от увеличения расходов на оборону, утверждая, что их стране, учитывая прошлое, лучше этого не делать. Немецкие директора компаний неправдоподобно уверяли, что ничего не знали о концлагерях у их заводов в Китае. А немецкие лидеры оправдывают деловые соглашения с Россией Владимира Путина тем, что, мол, они в долгу перед Кремлем за вторжение Адольфа Гитлера в СССР.

То, как Германия использует свое прошлое во всех этих сферах, напоминает сюрреалистическую насмешку. Ни один серьезный наблюдатель за событиями в современной ФРГ не будет воспринимать всерьез утверждение, что экономическая политика страны хоть как-то напоминает нацистский период. Ни один вменяемый немецкий лидер на самом деле не поверит, что его страна не должна сегодня тратить деньги на свою безопасность, потому что когда-то вторглась в Польшу.

Но стойкая память о нацизме оказалась мощным оружием как в руках критиков Германии, которые хотят сдержать экономическое и политическое влияние страны, так и для самих немецких политиков, которые отчаянно пытаются сбежать от политических кризисов, которые они сами создали. Проблемный газопровод "Северный поток-2", по мнению автора, лучше всего рассматривать с позиции второй категории.

"Северный поток-2" в случае завершения будет перекачивать газ из России напрямую в Германию, нанося ущерб Центральной и Восточной Европе и вопреки всем протестам со стороны ЕС. Российские мотивы - вообще не тайна: преодолевая расстояние через Балтийское море вместо украинской территории, газопровод фактически выбрасывает Украину из транзитной системы, которая доставляет российский газ в Европу. Таким образом, у Путина появляется больше возможностей в войне против Украины. Киев потеряет влияние в Москве и Брюсселе. А еще у Кремля в руках появится выключатель, способный отсоединить Германию от энергетического обеспечения. Это не первый раз, когда Россия, которая считает независимые страны у своих западных границ временными, пытается сократить расстояние до Германии.

Читайте такжеForeign Policy: "Северный поток-2" испытывает отношения Байдена с Россией, Германией и КонгрессомМенее очевиден ответ на вопрос, почему целый немецкий истеблишмент, кажется, разделяет взгляды Путина на постсоветское пространство. Объяснение одновременно банальное и тревожное. После ядерной аварии в Фукусиме в 2011 году канцлер Ангела Меркель ускорила процесс отказа от ядерной энергетики в стране, отключая атомные электростанции без конкретных идей, как их заменить. В результате зависимость Германии от ископаемого топлива значительно возросла. А "Газпром" предложил самые дешевые поставки природного газа.

Германия остается приверженной амбициозным целям по защите климата. Но давление немецкой промышленности, потребительские привычки немецких избирателей и провал Меркель в энергетической политике закрепило зависимость Берлина от России. Проблема не в том, что российско-германские отношения становятся все более доходными. А в том, что европейскую энергетическую политику ведет Берлин единолично. "Северный поток-2" сократит связь западноевропейского энергетического рынка с Восточной и Центральной Европой, угрожая обеспечению таких стран, как Польша, подрывая физическую безопасность Украины и позволяя Кремлю по желанию "выключать свет" центральным европейцам. И все ради того, чтобы решить проблемы, которые немецкое правительство само себе создало.

Эти обстоятельства еще больше ошеломляют, если подумать, что у Берлина есть и другие варианты, которые не предусматривают сожжение всех мостов в ЕС. Он может отложить крайний срок отключения всех АЭС или снять запрет на ядерную энергетику. Он может сократить спрос со стороны промышленности на энергию, повысив цены. Он может диверсифицировать поставки, чтобы избавиться от зависимости от России.

Но Берлин этого не сделал и не сделает. Потому что все эти варианты - политическое самоубийство в Германии, которая вступает в избирательный год. У страны впереди 6 региональных голосований и федеральные выборы в сентябре. Хорошие отношения с Москвой и дополнительные поставки через "Северный поток-2" позволяют немецкий политикам избежать непопулярных решений. Защита немецкого политического капитала происходят ценой эрозии европейского единства. И этот факт стал ощутимым во все неспокойном дипломатическом мире.

Читайте такжеThe Guardian: ЕС не станет жестче вести себя с Россией даже после наглого униженияПо мнению автора, стоит ожидать, что Германия останется верной "Северному потоку-2". Возможно, она пообещает что-то Вашингтону на фронте против Китая, увеличит оборонные расходы и предложит Украине определенную косметическую компенсацию. Если и когда газопровод достроят, в Украине, Польше и странах Балтии будут звучать крики беспокойства. Возможно прозвучат сравнения с сговором Берлина с Кремлем в 1938 году. Насколько это сравнение будет справедливым? Можно дискутировать на тему, Кто виноват, а кто нет.

История "Северного потока-2"

Проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух ветвей газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже действующим "Северным потоком-1".

Учитывая санкции, которые приняла Палата представителей Конгресса США в законопроекте о американский оборонный бюджет, компании, занимающиеся строительством газопровода "Северный поток-2", не смогли его достроить.

Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансирование проекта осуществляют европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британо-Нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

По данным СМИ, новоизбранный президент США Джо Байден намерен сделать все, чтобы "Северный поток-2" не был построен.

4 ноября 2020 года в СМИ появилась информация о том, что Конгресс США хочет расширить санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока".

4 декабря 2020 года Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о том, что сомневается, что позиция США по "Северному потоку-2" изменится после начала президентской каденции Джо Байдена.

6 декабря 2020 года исполняющая обязанности посла США в ФРГ Робин Куинвилл призвала ЕС и Германию объявить мораторий на строительство газопровода "Северный поток-2".

9 декабря 2020 года Палата представителей Соединенных Штатов одобрила оборонный бюджет на следующий год с расширенными ограничениями против российского газопровода "Северный поток-2".

Строительство газопровода "Северный поток-2" возобновилось 11 декабря.

29 декабря 2020 года стало известно о том, что Палата представителей преодолела вето Трампа на оборонный бюджет США с санкциями по "Северному потоку-2".

Соединенные Штаты призывают европейских союзников и частные компании прекратить работы по построению газопровода "Северный поток-2", и готовят более широкие санкции в отношении российского проекта.

Сенат США утвердил оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, в котором предусмотрены новые санкции против российского газопровода "Северный поток-2".

7 января 2021 года в Германии основали фонд для поддержки достройки "Северного потока-2".

13 января 2021 года Госдепартамент США уведомил европейские компании, причастные к строительству газопровода "Северный поток-2", о риске введения новых санкций.

18 января 2021 года США предупредили союзников в Европе о намерении ввести санкции против российского корабля "Фортуна", который участвует в строительстве газопровода "Северный поток-2".

Читайте новости мира и переводы зарубежной прессы на канале УНИАН ИноСМИ

Перевод: Лесь Дымань