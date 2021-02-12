Немецкий президент попытался оправдать упрямую поддержку российской ГТС историей Второй мировой войны, но цинично ее извратил.

Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер оправдал "Северный поток-2" тем, что у Германии есть особые обязательства перед Россией из-за преступлений нацистского режима. Так, будто другие бывшие республики СССР не пострадали так же или даже еще больше во времена Второй мировой войны.

Читайте такжеThe Economist: ЕС придется снять "розовые очки" и увидеть реальную РоссиюОб этом пишет Die Welt, добавляя, что у политиков, очевидно, закончились аргументы, если они прибегают к таким неудачным историческим сравнениям. Но не каждый день человек, занимающий высший пост в Германии, так неправильно трактует историю. Именно это и сделал президент Франк-Вальтер Штайнмайер во время интервью для Rheinische Post. Он защищает газопровод " Северный поток-2", называя его "последним мостом между Россией и Европой". И это уже очень сомнительное утверждение.

Но Штайнмайер не останавливается на этом и просит простить России ее поведение, особенно со стороны Германии, напоминая о 20 миллионах смертей в СССР от зверств нацистов.

"Да, мы живем в настоящем, когда наши отношения очень сложные. Но есть еще прошлое и будущее, которое ждет нас впереди", - сказал Штайнмайер.

Но если кто-то уже начал говорить об истории, он не должен относиться к ней как к камню, от которого можно отколоть отдельный кусок, а затем создать из него фальшивую память. Да, СССР был российским проектом. По-правде говоря, это было продолжение российского империлизма другими методами. Также вполне оправданно можно называть Россию правопреемницей СССР со многих точек зрения.

Читайте такжеDie Welt: Кремлю наплевать на критику ЕС, пока Германия верна "Северному потоку-2"Но это вовсе не означает, что немецкие преступления на территории СССР могут служить основанием для больших моральных обязательств перед Москвой, чем перед другими столицами Восточной Европы. В конце концов, Советский Союз состоял из многих других стран, которые сегодня независимы. Например, страны Балтии и Украина, где преступления нацистов были особенно ужасными.

Поэтому Украина оправданно защищает себя против лояльной к России трактовки истории, к которой прибегнул Штайнмайер. В конце концов, она особенно сильно пострадала от обеих диктатур: как советской, так и немецкой. Историк Тимоти Снайдер назвал регион между центральной Польшей и западной Россией "кровавым краем", где сталинизм, немецко-советская оккупация Польши и Вторая мировая война создали катастрофу невиданных масштабов.

В начале 1930-х годов Украина стала первой жертвой советского геноцида против украинского населения, который называют Голодомором. А потом страна стала местом жесточайших нацистских преступлений.

"Поэтому Украина на самом деле заслуживает нашу двойную солидарность, которая основана на немецкой истории, а также на попытках помочь ей не стать жертвой российского экспансионизма, который проявляется сейчас в Крыму и на Донбассе. "Северный поток-2", однако, представляет как раз обратное. Поскольку он обходит украинский газопровод, который ведет в Европу. Таким образом, у Москвы будут новые средства шантажировать Киев", - говорится в статье.

Читайте такжеThe Globalist: "Северный поток-2" уничтожит единство США и Европы, если Берлин не изменит свое поведениеПоэтому попытка оправдать эту геостратегическую цель Москвы историей Второй мировой войны - это не только исторически неправильно. Это также позорно с точки зрения страданий, которые Восточная Европа и нерусские части СССР испытали от рук нацистской Германии и российского советского империализма. Очевидно, такая искаженная интерпретация истории все еще присутствует в немецком дискурсе о России и Восточной Европе, если даже федеральный президент Германии без колебаний распространяет фальшивые утверждения. Это интеллектуальный и моральный позор.

История "Северного потока-2"

Проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух ветвей газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже действующим "Северным потоком-1".

Учитывая санкции, которые приняла Палата представителей Конгресса США в законопроекте о американский оборонный бюджет, компании, занимающиеся строительством газопровода "Северный поток-2", не смогли его достроить.

Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансирование проекта осуществляют европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британо-Нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

По данным СМИ, новоизбранный президент США Джо Байден намерен сделать все, чтобы "Северный поток-2" не был построен.

4 ноября 2020 года в СМИ появилась информация о том, что Конгресс США хочет расширить санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока".

4 декабря 2020 года Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о том, что сомневается, что позиция США по "Северному потоку-2" изменится после начала президентской каденции Джо Байдена.

6 декабря 2020 года исполняющая обязанности посла США в ФРГ Робин Куинвилл призвала ЕС и Германию объявить мораторий на строительство газопровода "Северный поток-2".

9 декабря 2020 года Палата представителей Соединенных Штатов одобрила оборонный бюджет на следующий год с расширенными ограничениями против российского газопровода "Северный поток-2".

Строительство газопровода "Северный поток-2" возобновилось 11 декабря.

29 декабря 2020 года стало известно о том, что Палата представителей преодолела вето Трампа на оборонный бюджет США с санкциями по "Северному потоку-2".

Соединенные Штаты призывают европейских союзников и частные компании прекратить работы по построению газопровода "Северный поток-2", и готовят более широкие санкции в отношении российского проекта.

Сенат США утвердил оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, в котором предусмотрены новые санкции против российского газопровода "Северный поток-2".

7 января 2021 года в Германии основали фонд для поддержки достройки "Северного потока-2".

13 января 2021 года Госдепартамент США уведомил европейские компании, причастные к строительству газопровода "Северный поток-2", о риске введения новых санкций.

18 января 2021 года США предупредили союзников в Европе о намерении ввести санкции против российского корабля "Фортуна", который участвует в строительстве газопровода "Северный поток-2".

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Перевод: Лесь Дымань