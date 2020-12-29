Утверждается, что голос на записи принадлежит бывшему главе МВД Беларуси Юрию Караеву.

Белорусский правозащитный проект BYPOL опубликовал аудиозапись, на которой предположительно обсуждалась необходимость лишить свободы блогера Сергея Тихановского – мужа кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.

Читайте также"Тонны оружия из Украины": в Беларуси объяснили скандальное заявление Лукашенко

В опубликованной записи некий мужчина объясняет необходимость сфабриковать уголовное дело в отношении человека, имя которого не называется.

Как утверждают в BYPOL, голос на записи принадлежит бывшему главе МВД Беларуси Юрию Караеву, а речь идет именно о Сергее Тихановском.

"Этот быдлоган страну хотел раскачать: на покосившихся заборах, стройках каких-то предрайисполкомов и -сельсоветов, как они себе там пять рублей украли. Я говорил позавчера в интервью, что он, эта тварь, в России видел во много раз хуже все эти вопросы, но там он рот свой поганый не открывал: «Мы с мусорами разберёмся!». А тут приехал на самую тишайшую ниву, на самое покорное население, на самых лучших милиционеров в мире!!! И начал: «Мусора» там; - «Мы раскачаем эту власть», видя, что ему нет противодействия.

Хорошо, что его хлопнули. Жалею только, что поздно. Хотя вы же в октябре моё внимание на это обращали. Мы с комитетовскими работали вместе. И хорошо, что у всех мудрости хватило хоть когда-то его увидеть и хлопнуть. Пусть вопит весь мир: - «По пределу, по беспределу». Такая тварь опаснее всех. Он опаснее всех этих Бабариков [вероятно имеется в виду кандидат в президенты РБ Виктор Бабарико - ред.]. Он разрушитель государства. Нет на него статьи - надо придумать и посадить его надолго. Пусть там сидит! Пусть сдохнет там!", - говорится в записи.

BYPOL опубликовал и прочие материалы, подтверждающие политическую мотивированность возбуждения уголовного преследования Тихановского и его соратников. В частности, назвал причастных к преследованию силовиков.

Дело Сергея Тихановского

Белорусский блогер и активист Сергей Тихановский в мае объявил о намерениях баллотироваться на пост президента страны, но ЦИК Беларуси отказала ему в регистрации. Тогда заявку на участвие в выборах подала его жена Светлана.

29 мая его задержали. 4 июня силовики в ходе обысков обнаружили на даче у Тихановского 900 тысяч долларов США. Его Супруга Светлана заявила, что никогда не видела этих денег.

На сегодня Сергей Тихановский удерживается в местах лишения свободы уже 7 месяцев. Его супруга Светлана Тихановская выехала из страны под давлением силовиков режима Лукашенко.

Ситуация в Беларуси

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне, в частности из Польши, Литвы, Украины и США.

В Евросоюзе не признали результатов выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

Акции протеста в Беларуси продолжаются по сей день. Каждое воскресенье силовики задерживают протестующих.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров