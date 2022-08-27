На основании договоренностей косовские албанцы смогут пересекать границу с Сербией и выезжать из Сербии в другие страны с косовскими документами. Косовские сербы так же будут иметь право пользоваться сербскими документами.

Сербия и Косово достигли договоренности относительно личных удостоверений граждан.

Как сообщает Радио Свобода, посредником в переговорах стал верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

Он уточнил, что на основании договоренностей косовские албанцы смогут пересекать границу с Сербией и выезжать из Сербии в другие страны с косовскими документами. Косовские сербы так же будут иметь право пользоваться сербскими документами.

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Бывшая сербская провинция Косово в 2008 году провозгласила независимость в одностороннем порядке.

Для проезда через Сербию косовским албанцам до сих пор нужны были временные сербские документы для въезда-выезда. Сербские пограничные органы часто затрудняли выдачу таких документов албанцам, работающим в странах Европы. Президент Сербии Александар Вучич по этому поводу заявил, что Сербия не признала Косово. По его словам, речь идет лишь о предоставлении косовским албанцам свободы передвижения.

Стороны до сих пор не урегулировали дело номерных знаков. Когда проезжают через Сербию, косовские албанцы вынуждены пользоваться временными сербскими знаками. Косовские сербы после возвращения из Сербии так же должны на границе поставить на автомобили косовские номерные знаки.

Непризнание личных документов и номерных знаков в прошлом несколько раз приводило к недоразумениям и блокады границы, Сербия называет административной линией. Косовское правительство сообщило, что после 1 сентября не будет пропускать на территорию Косово машины с сербскими номерными знаками.

В Косово живут примерно два миллиона человек, в том числе 120 тысяч сербов.

Напомним, украинские миротворцы оставят Косово. Речь идет о KFOR-международных силах по поддержанию мира в Косово под руководством НАТО.

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