До сих пор Сербия оставалась военно-нейтральной страной с точки зрения членства в военных альянсах.

Лидер Сербии Александр Вучич выразил желание принять участие в совместных учениях с НАТО, что может свидетельствовать о первых шагах страны в пользу отказа от свои "нейтральности".

Хотя в рамках совместной пресс-конференции с главным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом политик подчеркнул, что армия Сербии принадлежит сама себе и так будет оставаться и в дальнейшем, пишет PTC.

Ранее страна уже участвовала в совместной военной инициативе с НАТО (с 2006 года армия Сербии отрабатывала военные маневры в рамках "Партнерства ради мира" - программы НАТО, созданной для стран, которые не являются официальными членами Организации).

Видео дня

"Как главнокомандующий, я пришлю запрос к правительству Республики Сербия рассмотреть решение о возобновлении совместных учений с НАТО, которые мы проводили ранее, и с другими нашими партнерами в ближайший период", - заявил Вучич.

В то же время он подчеркнул, что Сербия все еще не рассматривает себя частью НАТО. "Сербия будет оставаться военно нейтральной страной. Известно, кто имеет руководство над армией Сербии и командует ею", - сказал он.

Сербия начинает "отворачиваться" от Москвы

В сентябре 2023 года Сербия, несмотря на риторику в пользу Путина, отвернулась от России в одном из самых болезненных для Москвы вопросов - закупки авиации. Сейчас власти пытаются обновить свой авиафлот именно западными образцами самолетов, чтобы заменить ими старую технику РФ.

В частности, речь идет о сотрудничестве с Airbus, которая передала стране первый военно-транспортный самолет типа С295 в сентябре этого года.

Вас также могут заинтересовать новости: