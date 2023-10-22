Белград намерен заменить российские самолеты на западные.

Сербия предательски отвернулась от Российской Федерации в вопросах закупки авиации. Власти страны пытаются заменить российскую технику западными образцами.

Так, в конце сентября 2023 года Сербия получила от Airbus первый военно-транспортный самолет типа C295. Всего у страны будут два таких самолета, которые должны будут заменить один Ан-26 – этот самолет уже несколько лет в неисправном состоянии.

Таким образом, Сербия стала 36 страной мира, которая эксплуатирует транспортный самолет типа C295.

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При этом аналитики Defense Express отметили, что такие шаги Белграда буквально вонзили нож в спину Москвы в вопросах закупки техники и вооружения. Указано, что эта тенденция прослеживалась незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину.

К примеру, планы Сербии купить C295 для замены Ан-26 стало известно в октябре 2021 года после того, как Кремль еще в 2020 году обещал безвозмездно передать два военно-транспортных самолета Ан-26, но обещание не выполнил.

Кроме того, известно, что в феврале 2023 года президент Сербии Александр Вучич сообщил о намерении купить у Франции истребители Rafale, чтобы заменить российские МиГ-29. Обсуждалась поставка 12 самолетов примерно на 3 миллиарда евро.

Отношения Сербии и России - последние новости

Москва и Белград давно известны симпатиями друг к другу. Власти Сербии часто поддерживают Россию на медународной арене и имеет тесные экономические связи.

Правда, в последнее время стало заметно похолодание в отношениях двух стран. Сербия все чаще обращается к западным странам, что чревато для Москвы потерей и так немногочисленных союзников в Европе.

В частности, одним из камней преткновения стало то, что Россия вербует граждан Сербии для войны против Украины. Такие действия официальный Белград не просто осуждает, но и запрещает - виновникам грозит уголовная ответственность.

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