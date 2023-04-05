Еще одно стратегическое поражение Москвы.

На территории Сербии с 16 по 30 июня состоятся военные учения "Платиновый волк-2023", организованные совместно с США и еще десятью государствами Североатлантического Альянса.

Как сообщает издание Politika, учения "Платиновый волк" проходят в Сербии каждый год, но сейчас событие будет иметь особый статус, потому что здесь будет широкое международное сотрудничество.

"Причина такого решения - в выполнении обязательств Республики Сербия по участию Армии Сербии в многонациональных операциях. Цель этих учений – в поддержании достигнутого уровня взаимосовместимости подразделений Вооруженных сил Сербии для участия в таких операциях", - сказали в Минобороны Сербии.

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Добавим, что Сербия имела конфликт с НАТО в 1998-1999 годах по поводу Косово, но в 2006 году Белград присоединился к программе НАТО "Партнерство ради мира".

Война в Украине - позиция Сербии

Официальный Белград осудил российское вторжение в Украину и декларирует поддержку территориальной целостности Украины.

"Для нас Крым – это Украина, Донбасс – это Украина. Так и останется", - заявлял президент Вучич.

В январе Сербия пообещала предоставить Украине гуманитарную помощь, в том числе оборудование для поддержки украинской энергосистемы.

Также недавно президент Сербии заявил, что ему придется ввести санкции против России из-за сильного давления Запада.

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