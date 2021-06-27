Представитель Минобороны подтвердил журналистам, что сотрудник ведомства признался в утере документов.

На автобусной остановке в британском графстве Кент нашли папку с секретными документами Минобороны Великобритании. В документах содержится проработка мирного прохода эсминца HMS Defender у берегов оккупированного Крыма.

Как сообщает BBC, пачка документов (около 50 страниц) была найдена за автобусной остановкой. Нашедший ее человек пожелал сохранить анонимность. Когда он понял, что в его руки попали необычные бумаги, то связался с журналистами.

Представитель Минобороны подтвердил журналистам, что сотрудник ведомства признался в утере документов. Правительство начало по данному факту расследование.

Журналисты полагают, что документы, которые включают в себя электронные письма и презентации, были взяты из офиса высокопоставленного чиновника Минобороны Великобритании.

В них содержится информация о миссии эсминца HMS Defender, которая описывается как «мирный проход через украинские территориальные воды». Тем не менее, предполагалось, что реакция РФ может быть агрессивной.

Миссия получила название Op Ditroite. Из документов следует, что она была предметом дискуссий на высшем уровне руководства еще в понедельник. Чиновники размышляли, как РФ отреагирует на приближение эсминца к берегам Крыма. Отмечается, что недавние контакты российских сил с британской авианосной группой во главе с авианосцем HMS Queen Elizabeth в средиземноморском регионе были «ничем не примечательны и соответствовали ожиданиям».

Командование подготовило для HMS Defender два маршрута. Один описан как «безопасный и профессиональный прямой путь из Одессы в Батуми», включая короткий участок в близости к юго-западным берегам Крыма. Отмечено, что этот маршрут может обеспечить возможность взаимодействовать с правительством Украины в вопросе признания Лондоном украинских территориальных вод.

Были смоделированы три возможных реакции РФ на появление британского корабля: от «безопасной и профессиональной» до «небезопасной и непрофессиональной». На практике Россия отреагировала агрессивно.

Был проработан и маршрут, огибавший спорные воды. Но его использование могло бы дать Москве возможность заявить, что «Великобритания испулагась/убежала», и даже дать Кремлю возможность объявить, что Лондон признал притязания России на территориальные воды Крыма.

В найденных документах есть материалы и по другим темам: судьбе британских войск в Афганистане, взаимодействии с европейскими партнерами после Brexit, вопросам экспорта вооружений и прочего.

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Инцидент с британским эсминцем возле Крыма

Инцидент с эсминцем Великобритании произошел 23 июня в районе мыса Фиолент на побережье оккупированного Крыма.

По утверждению российской стороны, Defender незаконно вторгся в «территориальные воды РФ». В Минобороны РФ заявили, что корабль был выдворен предупредительными выстрелами и бомбометанием.

Минобороны Великобритании ответило, что бомбометание не проводилось, а стрельба была принята за артиллерийские учения.

24 июня Борис Джонсон прокомментировал "обстрел" британского эсминца россиянами. Он заявил, что Defender проходил через украинские территориальные воды и правильно поступил, что выбрал путь возле оккупированного Крыма. Джонсон напомнил, что Лондон не признают аннексию Крыма и российскую принадлежность этих вод.

СМИ в дальнейшем сообщили, что окончательное решение о проходе британского эсминца HMS Defender вблизи берегов оккупированного Россией Крыма было принято именно Джонсоном.

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Автор: Дмитрий Захаров